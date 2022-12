IMGW ostrzega przed kolejnymi opadami śniegu. Nawet do 25 cm nowej pokrywy

Niż Brygida, który przyniósł obfite opady śniegu i spadek temperatury, najmocniej dał się we znaki w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim (częściowo), małopolskim (częściowo), śląskim (częściowo), opolskim (częściowo) i dolnośląskim (częściowo).

IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w niedzielę dla zachodniej i centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Według prognoz na tym obszarze mogą wystąpić opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 25 cm. Ostrzeżenie obowiązuje od poniedziałku od godz. 6 rano do wtorku do godz. 6 rano.

Alerty meteo. 11 grudnia 2022. Intensywne opady śniegu

IMGW utrzymuje również ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla wschodniej części kraju. Alert obowiązuje w woj. małopolskim, podlaskim, wschodniej części woj. mazowieckiego północnej części woj. lubelskiego oraz kilku powiatów woj. śląskiego, świętokrzyskiego oraz dolnośląskiego i opolskiego. Prognozowane są tam opady powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm, a miejscami o 20 cm.

IMGW dodatkowo ostrzega w woj. podlaskim, wschodniej części woj. mazowieckiego i północnej woj. lubelskiego przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Według prognoz zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane będą opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 55 km/h, z północnego wschodu i północy. Ostrzeżenie przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi obowiązuje do godz. 22 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteo pierwszego stopnia są wydawane, kiedy w ciągu 12 godzin przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 10-15 cm lub od 15 do 20 cm w 24 godziny. Natomiast, jeśli przyrost pokrywy śnieżnej jest od 20 do 30 cm w ciągu 24 godzin na wysokości do 600 m.n.p.m lub od 20 do 50 cm na obszarach powyżej 600 m.n.p.m. to wtedy jest to ostrzeżenie drugiego stopnia.

Z kolei ostrzeżenie trzeciego stopnia wydawane, jeżeli w 24 godziny przyrost pokrywy śnieżnej na obszarze poniżej 600 m.n.p.m. wyniesie powyżej 30 cm lub na obszarze powyżej 600 m.n.p.m powyżej 50 cm.

Pogoda na niedzielę 11 grudnia 2022

W niektórych miejscach, jak wschodnia część woj. mazowieckiego, synoptycy dodatkowo ostrzegają przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. - Na Lubelszczyźnie i Podlasiu spodziewamy się do 15-20 cm przyrostu pokrywy śnieżnej - mówił w rozmowie z PAP synoptyk IMGW Jakub Gawron.

Dodał, że temperatura maksymalna wyniesie od minus 4 stopni C. na północnym wschodzie do zera na północnym zachodzie i trzech stopni na plusie nad samym morzem. - W obszarach podgórskich prognozowane jest około minus 5 stopni. Wiatr na zachodzie słaby i umiarkowany. Na wschodzie umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, dochodzący do 55 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne - poinformował.

W nocy zachmurzenie duże. Miejscami opady śniegu. Najwięcej, do około 10 cm białego puchu, spadnie w rejonie Suwalszczyzny, części Warmii i Mazur, na Pomorzu Zachodnim i w rejonach podgórskich Sudetów. Na pozostałym obszarze kraju może spaść do około 5 cm śniegu. Najmniej opadów na Kujawach i w Wielkopolsce - do około 1 cm śniegu.

Temperatura minimalna w nocy od minus 6 st. C. na wschodzie do minus 3 st. C. na zachodzie. Nad morzem temperatura wyniesie około 1 st. C, a na obszarach podgórskich minus 9 st. C. Wiatr na zachodzie słaby i umiarkowany, na wschodzie i północy kraju - umiarkowany, okresami dość silny, okresami mogący wywoływać zawieje i zamiecie śnieżne.

RadioZET.pl/PAP - Bartłomiej Figaj, Marek Szczepanik