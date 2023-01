IMGW ostrzega przed załamaniem pogody. Alerty dla 11 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed trudnymi warunkami w niedzielny wieczór i noc z niedzieli na poniedziałek. "Prognozowane są miejscami słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź" - napisano w komunikacie.

Alerty meteo ogłoszono dla całego woj.

podlaskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego,

świętokrzyskiego,

łódzkiego

oraz części województw:

warmińsko-mazurskiego,

kujawsko-pomorskiego,

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego,

wielkopolskiego.

Ostrzeżenia IMGW. Pogoda na niedzielę i poniedziałek

Jak przekazał Michał Folwarski z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, niedziela do końca dnia będzie raczej pochmurna i z opadami. Pod wieczór zacznie wiać silniejszy wiatr.

- W niedzielę możemy spodziewać się opadów wszystkiego, choć dominować powinny opady śniegu. Na przeważającym obszarze kraju temperatura jest ujemna, więc może być ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 4 stopni Celsjusza na Podhalu, około zera w centrum, do plus 4 na Wybrzeżu. W godzinach popołudniowych i wieczorem zacznie wiać silniejszy wiatr z zachodu i południowego zachodu. Najsilniej zawieje na Wybrzeżu, gdzie w strefie brzegowej może osiągać w porywach do 65 km/h - powiedział Michał Folwarski.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie przeważnie duże. Prognozowane są słabe opady od śniegu, przez deszcz ze śniegiem, po mżawkę, które miejscami mogą być marznące. Wiejący z południowego zachodu wiatr będzie coraz silniejszy. W całym kraju porywy będą dochodziły do 55 – 60 km/h, a na Wybrzeżu do 85 km/h.

Najchłodniej będzie na południu kraju, gdzie będzie najwięcej przejaśnień i rozpogodzeń. W rejonach podgórskich Sudetów i na Podhalu temperatura może spaść do minus 10 stopni. W centrum minimalna temperatura to około minus 1 stopnia. Na Wybrzeżu będzie najcieplej - tam termometry wskażą do 2 stopni na plusie.

