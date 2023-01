Łańcuch niżów i frontów wywoła chaos pogodowy. Prognoza długoterminowa

Do Polski zbliża się łańcuch niżów i frontów atmosferycznych z zachodu. Oznacza to, że pogoda w najbliższych dniach będzie bardzo dynamiczna. Pojawią się intensywne opady śniegu i deszczu, a także bardzo silny wiatr. Niestabilna będzie również temperatura. Czy oznacza to powrót srogiej zimy? Poniżej prognoza długoterminowa.