Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej opublikował nową długoterminową prognozę pogody na kolejne 7 dni. Synoptycy zapowiadają kontynuację zimowej aury, co niewątpliwie ucieszy młodzież, która w poniedziałek rozpoczyna ferie zimowe. Od 15 do 28 stycznia przerwę od nauki będą mieć uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego.

Pogoda długoterminowa na 7 dni

W piątek wystąpią opady śniegu, na Pomorzu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na Podlasiu i Warmii przyrost pokrywy śnieżnej o 3-5 cm. Miejscami w centrum i na zachodzie mogą pojawiać się marznące opady deszczu lub mżawki. Początkowo na zachodzie utrzymywać się będą mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od –6°C i –4°C na południowym wschodzie, około –1°C w centrum, do 1°C na zachodzie i 3°C nad morzem.

W sobotę w całym kraju opady - na wschodzie i w centrum śniegu do 2-3 cm, na zachodzie i Pomorzu również deszczu ze śniegiem i tam możliwy deszcz marznący powodujący gołoledź. Temperatura w dzień od –4°C na północnym wschodzie, około 0°C w centrum, do 2-3°C na zachodzie i Wybrzeżu.

W niedzielę przelotne opady śniegu, na Pomorzu też deszczu ze śniegiem. W nocy z niedzieli na poniedziałek na Pomorzu opady śniegu mogą być dość silne, do około 10 cm. Temperatura maksymalna od –2°C na Podhalu, około 1°C w centrum i na południu, do 3°C nad morzem. Wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h na nizinach, nad morzem do 75 km/h, zachodni.

Prognoza pogody. Ferie zimowe ze śniegiem i mrozem

W poniedziałek przelotne opady śniegu - na Pomorzu mogą być okresami intensywne. Temperatura w dzień od –2°C na południu i wschodzie do 2°C nad morzem. Wiatr okresami dość silny, w porywach do 60 km/h na nizinach, nad morzem do 65 km/h.

We wtorek dosyć pogodnie, na zachodzie i północy nieco więcej chmur i miejscami opady śniegu. Temperatura maksymalna od –4°C na wschodzie, około –1°C w centrum, do 1°C nad morzem. W środę tylko na północy pochmurno z opadami śniegu. Temperatura w dzień od –3°C na wschodzie, około –1°C w centrum, do 2°C na Wybrzeżu. W czwartek na wschodzie i południu opady śniegu. Temperatura w dzień od –2°C do 1°C.

Źródło: Radio ZET/IMGW