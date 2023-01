"Uwaga, alert RCB! W województwach opolskim i małopolskim jutro (05.01) prognozowany jest silny wiatr" - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w komunikacie. Zaapelowano, by zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr. "Jeśli możesz, zostań w domu" - czytamy.

Wiać będzie prawie w całej Polsce. - Wiatr cały czas umiarkowany, dość silny, porywisty. Strefa z silnym wiatrem obejmie niemal cały kraj, z wyjątkiem północnego wschodu. Porywy dochodzić będą do 80 km/h – powiedziała PAP Ewa Łapińska z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Ostrzeżenia IMGW. Cyklon Axel nad Polską

Wichury, a także ulewny deszcz, przynosi w środę ze sobą cyklon Axel. Ostrzeżenia IMGW I stopnia obowiązują w województwach: dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim (do godz. 15 w czwartek), pomorskim (do 9 w czwartek), kujawsko-pomorskim (w powiatach południowo-zachodnich i południowych), łódzkim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim (w powiatach południowych i południowo-zachodnich, od północy do godz. 20 w czwartek), podkarpackim i lubuskim. Z kolei alerty przed intensywnymi opadami deszczu dotyczą woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego.

W nocy ze środy na czwartek w całym kraju spodziewane są opady deszczu. Jak powiedziała synoptyk, na Pomorzu nadal będą one intensywne. Z kolei na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie może się pojawić deszcz ze śniegiem.

Temperatura nie spadnie poniżej 0. Te minimalne wartości kształtować się będą na poziomie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. 6-7 stopni w centrum, do 9 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.

Alert RCB to system ostrzegania przed zagrożeniami, na który nie trzeba się zapisywać. Użytkownicy telefonów automatycznie dostaną SMS-a z informacją wraz z lokalizacją oraz źródłem ostrzeżenia. Nie jest istotne, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

