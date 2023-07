Nagła zmiana pogody. Na mapie aż roi się od ostrzeżeń IMGW

Pogoda w Polsce mocno daje się we znaki w ostatnich dniach. Szczególnie z powodu gwałtownych burz i obfitych opadów deszczu. W środę IMGW wprowadził szereg ostrzeżeń meteo dla różnych obszarów kraju.

Na południu i na południowym wschodzie mogą wystąpić burze. Najsilniejsze opady deszczu, na co zwróciła uwagę synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk, są prognozowane na południu woj. śląskiego i woj. małopolskiego. Tam może spaść do 45 mm deszczu. Dla woj. świętokrzyskiego i woj. podkarpackiego prognozy wskazują na opad do 30 mm deszczu.

Gdzie jest burza? Nowe alerty IMGW

Ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia przed silnym deszczem i burzami wprowadzono w:

woj. małopolskim (pow. bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim, gorlickim, krakowskim, limanowskim, miechowskim, myślenickim, nowosądeckim, nowotarskim, proszowickim, tarnowskim, tatrzańskim, wielickim oraz w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu),

(pow. bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim, gorlickim, krakowskim, limanowskim, miechowskim, myślenickim, nowosądeckim, nowotarskim, proszowickim, tarnowskim, tatrzańskim, wielickim oraz w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu), woj. podkarpackim (pow. dębickim, jasielskim, kolbuszowskim, krośnieńskim, leżajskim, łańcuckim, mieleckim, niżańskim, ropczycko-sędziszowskim, rzeszowskim, stalowowolskim, strzyżowskim, tarnobrzeskim, lubaczowskim, w Tarnobrzegu, Krośnie i Rzeszowie),

(pow. dębickim, jasielskim, kolbuszowskim, krośnieńskim, leżajskim, łańcuckim, mieleckim, niżańskim, ropczycko-sędziszowskim, rzeszowskim, stalowowolskim, strzyżowskim, tarnobrzeskim, lubaczowskim, w Tarnobrzegu, Krośnie i Rzeszowie), woj. świętokrzyskim (pow. buskim, kazimierskim, opatowskim, pińczowskim, sandomierskim i staszowskim),

(pow. buskim, kazimierskim, opatowskim, pińczowskim, sandomierskim i staszowskim), woj. lubelskim (pow. biłgorajskim, chełmskim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, kraśnickim, lubartowskim, lubelskim, łęczyńskim, opolskim, parczewskim, świdnickim, tomaszowskim, włodawskim, zamojskim oraz w Zamościu, Lublinie i Chełmnie).

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 50 mm do 60 mm, lokalnie do 70 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad" - ostrzega w komunikacie IMGW.

Podobne ostrzeżenia, ale I stopnia, obowiązują 26 lipca na terenie:

woj. małopolskiego (pow. olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego),

(pow. olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego), woj. mazowieckiego (pow. lipskim i zwoleńskim),

(pow. lipskim i zwoleńskim), woj. podkarpackiego (pow. bieszczadzkim, brzozowskim, jarosławskim, leskim, przemyskim, przeworskim, sanockim i w Przemyślu),

(pow. bieszczadzkim, brzozowskim, jarosławskim, leskim, przemyskim, przeworskim, sanockim i w Przemyślu), woj. śląskiego (pow. będzińskim, zawierciańskim, bielskim, bieruńsko-lędzińskim, cieszyńskim, mikołowskim, pszczyńskim, raciborskim, rybnickim, wodzisławskim, żywieckim oraz w Żorach, Rybniku, Tychach, Jastrzębiu-Zdroju, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Katowicach, Mysłowicach, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Bielsko-Białej),

(pow. będzińskim, zawierciańskim, bielskim, bieruńsko-lędzińskim, cieszyńskim, mikołowskim, pszczyńskim, raciborskim, rybnickim, wodzisławskim, żywieckim oraz w Żorach, Rybniku, Tychach, Jastrzębiu-Zdroju, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Katowicach, Mysłowicach, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Bielsko-Białej), woj. świętokrzyskiego (jędrzejowskim, kieleckim, ostrowieckim, starachowickim i w Kielcach),

(jędrzejowskim, kieleckim, ostrowieckim, starachowickim i w Kielcach), woj. lubelskiego (pow. bialskiego, łukowskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego oraz dla Białej Podlaskiej).

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 45 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h. Możliwy grad" - prognozuje IMGW.

Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

Z kolei ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia oznacza, że przewidywane zjawiska meteorologiczne mogą powodować duże straty materialne, zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu, a także zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności.

Pogoda na środę 26 lipca. Prognoza IMGW

- W środę na północy i zachodzie lepsza pogoda, ale okresami też zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu. Na południu i wschodzie więcej chmur – powiedziała PAP Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Środa będzie chłodna. - W opadach deszczu temperatura wyniesie ok. 17-18 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na krańcach wschodnich. Tam do 23-24 stopni Celsjusza. W regionach podgórskich, na Podhalu, tylko 14-16 stopni Celsjusza – przekazała synoptyk IMGW.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP - Katarzyna Krzykowska