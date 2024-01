Prognoza pogody na weekend nie zakłada poprawy. Nadal będzie mroźno, a do kraju napływać będzie arktyczne powietrze. Jak poinformowało IMGW, w piątek Polska od północnego zachodu zacznie dostawać się pod wpływ zatoki niżowej z ciepłym frontem atmosferycznym, związanym z niżem znad krajów nadbałtyckich. Tylko południe i południowy zachód pozostanie w zasięgu klina wyżu z centrum nad Irlandią. Za frontem będzie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie, jedynie województwa południowo-wschodnie do końca dnia pozostaną w powietrzu arktycznym. Ciśnienie będzie spadać.

Zachmurzenie umiarkowane lub duże, przewidywane są opady śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura powietrza wyniesie od -6 st. C, do 3 st. C. W woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim lokalnie wiatr może powodować zawieje śnieżne. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, powodujący miejscami zamiecie śnieżne.

Okropna prognoza na weekend. Arktyczny podmuch wywoła zamiecie śnieżne

W sobotę 13 stycznia do Polski napłynie powietrze polarne morskie. Prognozuje się spadek ciśnienia. Zachmurzenie duże i całkowite z przejaśnieniami, przewidywane są opady śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura powietrza wyniesie od -4 st. C, do 3 st. C. W centralnej oraz części wschodniej i zachodniej Polski możliwe także opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny w porywach do 75 km/h, zachodni, powodujący miejscami zamiecie śnieżne.

W niedzielę Polska będzie pod wpływem niżu znad Skandynawii i Bałtyku, z północy na południe kraju przemieści się front chłodny. Napłynie dość chłodne powietrze polarne morskie. Prognozowany spadek ciśnienia.

Zachmurzenie duże, przewidywane są opady śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura powietrza wyniesie od -2 st. C, do 3 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny. W szczytowych partiach Sudetów wiatr silny i bardzo silny w porywach do 80 km/h, północno-zachodni i zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Jak z kolei prognozuje portal Twojapogoda.pl, mocne podmuchy będą sprawiać, że uczucie chłodu nasili się. Temperatura odczuwalna może być nawet o 5 stopni niższa od wskazań termometrów. Mimo odwilży trzeba pamiętać o ciepłym odzieniu, ponieważ wychłodzenie może następować bardzo szybko.

Źródło: Radio ZET/ Delfina Al Shehabi (PAP)/ twojapogoda.pl