Pierwszy śnieg coraz bliżej. Tego dnia zima zaatakuje w całej Polsce

Pogoda w Polsce jest typowo jesienna. Dominuje zachmurzenie, niemal codziennie występują opady deszczu, chwilami wieje też nieco silniejszy i porywisty wiatr. Zima panuje jedynie w górach. W Tatrach możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne. Jednak już niedługo biały puch pokryje całą Polskę.

Kiedy spadnie pierwszy śnieg? Czeka nas spadek temperatury

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej codziennie aktualizują długoterminową prognozę pogody na najbliższe dni. Według amerykańskiego i europejskiego modelu pogodowego do Polski zbliża się fala chłodu. "Dzisiejsze predykcje europejskiego modelu ECMWF oraz amerykańskiego GFS z widocznym ochłodzeniem oraz opadami śniegu w przyszłym tygodniu" – poinformowało Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW.

Z dnia na dzień będziemy odczuwać spadek temperatury. W środę (15.11) temperatura będzie się wahać od 3 do 8 stopni Celsjusza. W czwartek (16.11) termometry wskażą od 1 do 3 stopni - na Podhalu możliwe są przymrozki. Odrobinę cieplej ma być w piątek (17.11) i sobotę (18.11) - od 3 do 9 stopni. W niedzielę (19.11) ponownie temperatura spadnie w okolice zera.

Atak zimy po 20 listopada

Mapa opadów aplikacji Ventusky pokazuje, gdzie w przyszłym tygodniu spadnie śnieg w Polsce. We wtorek (21.11) opadów należy się spodziewać na Dolnym Śląsku, Śląsku, Małopolsce i Podkarpaciu. Lekko poprószyć może również na Wybrzeżu. W środę (22.11) kolejne opady mają wystąpić w woj. małopolskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Z kolei w czwartek (23.11) późnym popołudniem sypać ma już w całym kraju.

Źródło: Radio ZET/IMGW/Ventusky