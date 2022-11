Pogoda mocno się zmieni. Na RadioZET.pl zapowiadaliśmy atak zimy kilka dni temu w prognozie długoterminowej na listopad. W czwartek pierwszy śnieg tej jesieni spadł w Przemyślu. Synoptycy IMGW potwierdzają, że w najbliżych dniach aura zrobi się zimowa.

- Do Polski dotarło arktyczne powietrze, co oznacza, że będzie chłodno. Tak jak pierwsza połowa listopada była bardzo ciepła, tak druga połowa będzie zdecydowanie chłodniejsza. Prognozy mówią, że chłodno będzie przynajmniej do 25-27 listopada. W piątek na Suwalszczyźnie temperatura nie będzie dodatnia. Tam maksymalnie -2 st. C. Na Mazurach, Warmii, ale też w północnej części Mazowsza temperatura maksymalna to 0 st. C. Cieplej będzie na zachodzie, tam ok. 2-3 st. C na plusie. Noce będą chłodne - powiedział Grzegorz Walijewski z IMGW w rozmowie z Wirtualną Polską.

Pogoda. Atak zimy. Idą śnieżyce

Synoptyk ostrzegł, że na południu kraju w piątek możemy spodziewać się przyrostu śniegu od 10 do 15 cm. - Będzie dosyć niebezpiecznie. Proszę o śledzenie ostrzeżeń i komunikatów IMGW - zaapelował synoptyk.

fot. PAP/Darek Delmanowicz/Pierwszy śnieg tegorocznej jesieni w Przemyślu

Wiele wskazuje na to, że nad Bałtykiem dojdzie do tzw. efektu jeziora/morza. Występuje on wtedy, gdy nad stosunkowo ciepłe wody zbiornika wodnego napływają zimne, arktyczne lub arktyczno-kontynentalne masy powietrza. W rezultacie towarzyszą temu często burze śnieżne. Obecnie wody Bałtyku są względnie ciepłe.

Ekspert zapowiedział nocne przymrozki w weekend. - W nocy temperatura przy gruncie będzie spadała na Suwalszczyźnie nawet do -7 st. C, pozostała część kraju będzie miała w nocy wartości ok. -4 st. C. Przez cały weekend w dzień temperatura będzie ledwo przekraczała 0 st. C - poinformował rozmówca WP.pl.

fot. WXCHARTS/Prognoza opadów - 17 listopada

Walijewski dodał, że na ocieplenie przyjdzie nam poczekać do 25-27 listopada. W tych dniach mogą wrócić temperatury rzędu 9 st. C na plusie. Nieco chłodniej (ok. 4-5 st. C) ma być na wschodzie.

Synoptyk powiedział, że “w grudniu można spodziewać się temperatury całkiem normalnej”, jak na ten miesiąc. - Śnieg może pojawić się również na nizinach. Temperatura może spać do -10 st. C - stwierdził.

