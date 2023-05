Pogoda da Polakom w kość. IMGW ogłosił alerty dla dużej części kraju

Pogoda we wtorek jest zadowalająca - nie ma opadów i jest stosunkowo ciepło. Na krańcach zachodnich nawet 19 st. C. - poinformował rano dyżury synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski. Niestety, w nocy czeka nas ochłodzenie. "Arktyczne powietrze wciąż nam towarzyszy a przymrozki nie odpuszczają. Ubiegłej nocy najzimniej było w Zakopanem -2,6 st. C, a przy gruncie nawet -5 st. C (Zakopane i Łódź)" - podaje IMGW.

Pogoda. Ochłodzenie w nocy, IMGW wydał ostrzeżenia

Chłodno będzie także w nocy z wtorku na środę. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 0 st. C, przy gruncie lokalnie do -3 st. C. Ostrzeżenia IMGW zostały ogłoszone dla wschodniej Polski. Żółte alerty (pierwszego stopnia - red.) obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim (z wyjątkiem zachodnich powiatów),

podlaskim, mazowieckim (tylko we wschodnich i południowych powiatach),

lubelskim, świętokrzyskim (z wyjątkiem zachodniej części województwa),

podkarpackim, małopolskim (w części południowo-wschodniej),

śląskim (tylko w powiecie cieszyńskim, bielskim, Bielsku-Białej i w powiecie żywieckim).

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków oszacowano na 80 proc. W nocy ma być pogodnie w całym kraju, bez opadów. Wiatr umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni. Ostrzeżenia są aktualne od północy do godz. 7 w środę

RadioZET.pl