Część Polski zagrożona. IMGW wydał pomarańczowe alerty

Pogoda w najbliższych dniach ma przynieść duże ocieplenie, o czym pisaliśmy już na RadioZET.pl. Niestety piątkowy wieczór i sobotni poranek w części Polski upłynie pod znakiem wichur i silnego mrozu.

IMGW wydał pomarańczowe alerty (2. stopnia) ostrzegające przed silnym wiatrem dla części województw:

pomorskiego (Słupsk, powiat słupski, lęborski, wejherowski, pucki),

zachodniopomorskiego (powiat sławieński).

Ostrzeżenia 2. stopnia będą tam obowiązywać od godz. 22 w piątek do 14 w sobotę. IMGW ocenił prawdopodobieństwo wystąpienia groźnego zjawiska na 80 proc.

Pogoda. Pomarańczowe alerty IMGW

Instytut wydał również żółte ostrzeżenia (1. stopnia) przed silnym wiatrem dla pozostałych nadmorskich powiatów w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. Obowiązują one również w Koszalinie, a także powiatach bytowskim i kartuskim na Pomorzu.

Ostrzeżenia są aktualne od godz. 22 w piątek do 12 w sobotę w woj. zachodniopomorskim, od północy do godz. 14 w sobotę w woj. pomorskim i od godz. 2 w nocy do 14 w sobotę w woj. warmińsko-mazurskim. Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia IMGW ocenił na 80 proc.

Ponadto przed południem Instytut wydał ostrzeżenie o opadach deszczu i marznącej mżawki powodujących gołoledź na terenie pięciu powiatów woj. podlaskiego. Alert dotyczy powiatów w północno-wschodniej Polsce: sejneńskiego, suwalskiego, sokólskiego i augustowskiego oraz w Suwałk. Na drogach i chodnikach miejscami ma być bardzo ślisko. Instytut nie poinformował, jak długo potrwają opady, zaznaczono jednak, że mają w najbliższych godzinach zanikać.

Na południu Polski będzie spokojnie, synoptycy nie przewidują tam żadnych negatywnych zjawisk pogodowych. Jedynie w powiecie tatrzańskim do godz. 10 w sobotę obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem.

RadioZET.pl/PAP/IMGW