Pogoda w piątek będzie pochmurna, jedynie na południu Polski pojawi się więcej przejaśnień. Miejscami wystąpią słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, nad morzem i na zachodzie głównie deszczu. Temperatura w dzień wyniesie od minus 2 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i około 2 stopni w centrum, do 6 stopni na zachodzie.

Prognoza pogody na weekend: wiatr, śnieg i deszcz ze śniegiem

Jak czytamy w prognozie IMGW, w sobotę (11 lutego) na wschodzie i w centrum kraju wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Poza tym prognozowane są opady deszczu lub mokrego śniegu. Na Mazowszu i Lubelszczyźnie możliwy jest z kolei marznący deszcz, powodujący gołoledź. Temperatura w dzień wyniesie od minus 1 stopnia na południowym wschodzie i na obszarach podgórskich Karpat do 6-8 stopni na zachodzie i na wybrzeżu.

W niedzielę (12 lutego) nad morzem pojawią się słabe opady deszczu, a wysoko w górach opady śniegu. Temperatura w dzień wyniesie od 0 stopni na wschodzie do 9 stopni Celsjusza na północnym-zachodzie.

Pogoda długoterminowa. Od poniedziałku ocieplenie

W poniedziałek odczuwalne będzie ocieplenie, ale nadal będzie sporo chmur i wystąpią opady deszczu lub mżawki. Temperatura w dzień wyniesie od 3 stopni na południowym wschodzie do 9 stopni na zachodzie.

We wtorek, środę, a także w czwartek pogoda będzie bardzo podobna. Na ogół pojawi się dużo pogodnego nieba i nie będzie opadów. Temperatura w dzień wyniesie od 3-5 stopni Celsjusza na wschodzie kraju do 8-9 stopni na zachodzie – tam w czwartek termometry wskażą nawet do 11 stopni.

RadioZET.pl/PAP