Po feriach możliwa pierwsza zmiana w szkołach. MEN przygotowuje rozporządzenie

Katarzyna Lubnauer była pytana w "Sygnałach Dnia" na antenie radiowej Jedynki, czy po feriach zimowych uczniowie nie będą mieć zadawanych prac domowych. Wiceszefowa MEN ogłosiła, że resort wstępnie przygotował odpowiednie rozporządzenie i chce, by w najwcześniejszym możliwym terminie prace domowe były "znacząco ograniczone". Dodała, że szczególnie ważne jest to w klasach I-III.

– Mamy nadzieję, że to będzie wiosną. Chcemy wprowadzać zmiany, które nie są rewolucją, lecz niewątpliwie są ewolucją – powiedziała wiceminister edukacji narodowej.

Wiceszefowa MEN: prace domowe zostaną ograniczone

Lubnauer przypomniała, że minister edukacji narodowej Barbara Nowacka, gdy obejmowała urząd, apelowała, by nie zadawać prac domowych na święta Bożego Narodzenia. – Ja bym zaapelowała w tej chwili, żebyśmy zaczęli od tego, żeby nie zadawać na weekendy – powiedziała. Podkreśliła, że weekend dla każdego z nas jest czasem odpoczynku i nie ma powodu, by w tym czasie dzieci odrabiały lekcje.

Zdaniem polityczki zmniejszenie podstawy programowej o 20 procent da nauczycielowi więcej czasu na pracę z uczniami w szkole. Wiceminister podkreśliła, że zapowiedziane odchudzenie podstawy programowej wejdzie w życie 1 września 2024 roku. Zaznaczyła, że praca zespołów programowych odbywa się we współpracy z Centralną Komisją Edukacyjną, by - jak mówiła - nie było kolizji między tym, czego się wymaga na egzaminie, a tym, co jest w podstawach programowych.

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2023/2024

Ferie zimowe w szkołach odbędą się w czterech terminach. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 15 stycznia a 25 lutego. Oto szczegółowy harmonogram:

15 - 28 stycznia 2024: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

22 stycznia – 4 lutego 2024: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

29 stycznia – 11 lutego 2024: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

12 – 25 lutego 2024: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Źródło: Radio ZET/PAP