Pogoda długoterminowa na 7 dni. Październik jeszcze nas zaskoczy

Pogoda w październiku miała przypuścić atak zimy, ale prognozy zmieniły się jak w kalejdoskopie. Przed nami bardzo niespokojna wietrzna i deszczowa aura na północy kraju. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiedzieli wydanie żółtych i pomarańczowych alertów w związku z wichurami i intensywnymi opadami deszczu. Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW w Gdyni wydało ostrzeżenia przed wysokim stanem wody Morza Bałtyckiego i gwałtownym wzrostem stanów wody na Żuławach. Hydrolodzy alarmują, że lokalnie przekroczone mogą zostać stany ostrzegawcze.

Z kolei na południu Polski będzie ciepło i raczej pogodnie, chociaż w górach wietrznie. Za taki rozkład pogody nad naszym krajem odpowiedzialny będzie, ułożony równoleżnikowo i przesuwający się powoli na północ, ciepły front atmosferyczny, związany z rozległym niżem znad Wysp Brytyjskich.

Prognoza długoterminowa. Ciepła końcówka października

W piątek (20.10) temperatura maksymalna na północy i w centrum wyniesie od 2 do 10 stopni Celsjusza, zaś na południu od 10 do 20 stopni. Wiatr w całym kraju będzie porywisty, na północy wzrastający do dość silnego. Największe porywy wystąpią na Wybrzeżu - do 90 km/h.

W sobotę (21.10) nadal będzie silnie wiać w północnych regionach Polski. Termometry pokażą tam od 7 do 12 stopni. W centrum i na południu kraju zrobi się przyjemnie ciepło. Słupki rtęci wzrosną do 15-21 stopni.

Kolejne dni przyniosą ocieplenie w całej Polsce. W niedzielę (22.10) temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 19 stopni. Poniedziałek i wtorek (23-24.10) będą pogodne, z temperaturą w granicach 13-19 stopni. W środę i czwartek (25-26.10) ponownie wzrośnie zachmurzenie i wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 11 do 20 stopni.