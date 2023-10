Zabójstwo 5-letniego Maurycego. Znamy wyniki sekcji zwłok

Przed godziną 12 w czwartek rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem Łukasza Wawrzyniaka z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Zwołano ją w związku z tragedią, do której doszło w środę. Przypomnijmy, że 71-letni Zbysław C. śmiertelnie ranił nożem 5-letniego chłopca.

Poznań. Są wyniki sekcji zwłok 5-letniego Maurycego

- Z sekcji zwłok wynika, że przyczyną śmierci chłopca była rana kłuta klatki piersiowej - powiedział Łukasz Wawrzyniak.

Dodał, że na ten moment prokuratura nie ma możliwości wykonania żadnych czynności służbowych z udziałem zatrzymanego mężczyzny. - Czekamy na informację od szpitala, w którym on przebywa, czy taka możliwość będzie - powiedział.

Śmierć Maurycego z Poznania. Zbysław C. leczył się neurologicznie

Z przekazanych przez prokuraturę informacji dowiedzieliśmy się, że Zbysław C. leczył się neurologicznie. - W tej chwili, dopóki nie mamy oświadczenia lekarzy, że jego stan pozwala na przeprowadzenie czynności, nie możemy takich czynności przeprowadzić - dodał Wawrzyniak.

Wyjaśnił też, w kontekście zdrowia psychicznego Zbysława C., że chodzi tu o "zaburzenia somatyczno-psychiczne". - Tak określają to lekarze. Czekamy na ich stanowisko, co pozwoli nam podejmować dalsze decyzje co do losu tego mężczyzny - mówił.