Pogoda nas nie oszczędzi, front okluzji nad Polską. IMGW już wydał alerty

Pogoda w środę po południu przyniosła zachmurzenie i opady. "Na linii zbieżności rozciągającej się od Zalewu Wiślanego po wschodnie Mazowsze oraz Lubelszczyznę wypiętrzyły się chmury kłębiaste, które przynoszą przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Widoczna na zachodzie strefa zachmurzenia związana jest z rozmywającym się frontem okluzji (łączenie się chłodnego i ciepłego frontu - red.)" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W trakcie prognozowanych burz na północnym wschodzie w dalszej części dnia może spaść ok. 10 mm deszczu. Miejscami wyszło też słońce, szczególnie na Dolnym Śląsku.

Temperatura maksymalna będzie mocno różnić się w zależności od regionu. Na południu termometry wskażą 8 stopni Celsjusza, 13 stopni na zachodzie, do 17 na północnym wschodzie.

Pogoda. IMGW wydał alerty przed przymrozkami

Niestety, w nocy wystąpią przymrozki. Ostrzeżenia IMGW 1. stopnia (żółte alerty) zostały wydane dla województw:

małopolskiego (tylko w powiatach nowotarskim i tatrzańskim od północy do godz. 6 rano w czwartek)

podkarpackim (tylko w powiatach sanockim, leskim i bieszczadzkim od godz. 2 do godz. 6 rano w czwartek)

W Małopolsce ma być nieco chłodniej. IMGW prognozuje, że temperatura w południowych powiatach spadnie tam do około -2 st. C, przy gruncie do 03 st. C. Natomiast w południowej części Podkarpacia spodziewany jest jednostopniowym mróz, a przy gruncie temperatura może spaść do -3 st. C.

W pozostałej części kraju w nocy ma być od 2-4 stopni na południowym wschodzie do 7 stopni na Suwalszczyźnie, nad morzem i na zachodzie. Wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany i będzie wiał z kierunków południowych.

RadioZET.pl/IMGW/PAP