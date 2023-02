"Jęzor mrozu" nad Polską. Tak zimno nie było już dawno

Pogoda jest mroźna w całym kraju. W nocy rozpogodzenia wystąpią w zachodniej części Polski, natomiast we wschodniej - więcej chmur i słabe opady śniegu. W wielu miejscach będą się tworzyć marznące mgły ograniczające widzialność do 100 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 12 stopni Celsjusza na południu, minus 8-9 w centrum kraju, minus 2 na północnym wschodzie, do minus 1 stopnia nad morzem. W rejonach podgórskich temperatura spadnie do minus 17, a w Karpatach lokalnie do minus 19 stopni.

We wtorek wystąpią liczne rozpogodzenia, tylko na południu i południowym wschodzie zachmurzenie będzie duże i tam słabo popada śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, -1 na przeważającym obszarze kraju, do 2 stopni na Wybrzeżu. W rejonach górskich Karpat od -8 do -6 stopni.

IMGW wydaje ostrzeżenia przed silnym mrozem. Tu będzie najchłodniej

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje pięć powiatów w południowej Małopolsce - suski, nowotarski, tatrzański, limanowski oraz nowosądecki. W tych regionach Instytut prognozuje temperaturę minimalną w nocy miejscami od -19 do -15 stopni, a lokalnie w obniżeniach terenu spadki do -22 stopni. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -10 do -6 stopni.

IMGW wydał w poniedziałek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed mrozem dla powiatów na południu województwa śląskiego: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Temperatura może spaść do -20 st. C. IMGW prognozuje, że temperatura maksymalna nie będzie wyższa niż -5 st. Celsjusza. Minimalna może sięgnąć -20 st. C. Wiatr osiągał będzie prędkość 15 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem wydano także dla południowych powiatów Dolnego Śląska. Lokalnie temperatura może spaść tam do - 15 stopnia Celsjusza. Alert obowiązuje dla powiatu: karkonoskiego, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego i kłodzkiego. "Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy lokalnie około -15 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od -3 st. C do -1 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h" – napisano w komunikacie IMGW.

IMGW wydał także ostrzeżenie pierwszego stopnia przed mrozem dla trzech powiatów województwa podkarpackiego. Temperatura w nocy z poniedziałku na wtorek może spaść miejscami nawet do minus 17 stopni Celsjusza. Jak wynika z komunikatu IMGW, ostrzeżenie dotyczy powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego. "Na tym obszarze prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od minus 17 stopni Celsjusza do minus 14 stopni Celsjusza. Natomiast wiatr osiągnie średnią prędkość do 10 km/h" – wynika z komunikatu Instytutu.

RadioZET.pl/PAP/IMGW