Pogoda. Kiedy przestanie padać? Prognoza IMGW na najbliższe godziny

Ulewy nad Polską podtopiły drogi, piwnice i podziemne garaże. W większości kraju obowiązywały ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach, wydane przez IMGW. Najwięcej interwencji strażaków odnotowano w województwach: mazowieckim, śląskim i opolskim – poinformował PAP w niedzielę po południu rzecznik prasowy komendanta głównego PSP bryg. Karol Kierzkowski.

Opady deszczu będą powoli słabnąć

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nocą z niedzieli na poniedziałek (22/23.10) na wschodzie kraju może jeszcze popadać słaby deszcz. Silniejsze opady, jak powiedziała Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz IMGW, spodziewane są na północnym wschodzie, gdzie spaść może od 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy.

Na zachodzie noc powinna już być raczej bez opadów, ale tam pojawią się mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. – Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. 7-9 stopni w centrum i na Wybrzeżu, do ok. 10 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i na Półwyspie Helskim. W rejonach podgórskich, zarówno Karpat, jak i Sudetów, temperatura może spaść do ok. 5 stopni – powiedziała Dąbrowska.

Kiedy przestanie padać? Początek tygodnia z poprawą pogody

Na poniedziałek (23.10) prognozowana jest poprawa pogody w całej Polsce. Zachmurzenie będzie umiarkowane, jeszcze tylko okresami duże. Niewielkich opadów deszczu można się spodziewać miejscami niemal w całym kraju, ale największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest na krańcach północno-wschodnich.

– Temperatura zrobi się bardziej wyrównana w całym kraju, wyniesie od 11 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 13-14 stopni w centrum i na Wybrzeżu, do 16 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich – powiedziała synoptyczka IMGW.