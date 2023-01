Na drogach będzie niebezpiecznie. IMGW wydał alerty

Pogoda przyniosła w sobotę 21 stycznia obfite opady śniegu, ale i szybkie jego topnienie, co przyczyniło się do tzw. pluchy. O poranku sytuacja na drogach była trudna, o czym ostrzegało nawet Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Wieczorem w sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed opadami marznącymi oraz silnym wiatrem. Chodzi o alerty pierwszego stopnia, najniższego w trzystopniowej skali.

Pogoda. Na drogach będzie groźnie. IMGW wydał alerty

W nocy z soboty na niedzielę na drogach i chodnikach części Polski wystąpi tzw. szklanka. Opady marznące spowodują, że nawierzchnie będą śliskie, co grozi wypadkami. "Prognozuje się, że opady śniegu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz miejscami powodujący gołoledź. W nocy możliwa jest marznąca mżawka" - ostrzegł IMGW.

Alerty IMGW pierwszego stopnia przed opadami marznącymi IMGW wydał dla województw:

mazowieckiego (w powiatach północnych i zachodnich),

podlaskiego (okolice Suwałk i Łomży),

warmińsko-mazurskiego (całego),

kujawsko-pomorskiego (w powiatach wschodnich).

Poza północno-wschodnią Polską te same alerty obowiązują dla powiatów w pasie polskich gór (Sudetów i Karpat), od powiatu zgorzeleckiego na Dolnym Śląsku do gorlickiego w Małopolsce. W przypadku północno-wschodniej Polski ostrzeżenia stracą ważność o północy w sobotę, natomiast w górach i okolicach ok. godz. 8 rano w niedzielę.

Jednocześnie w pasie wybrzeża, od Świnoujścia po powiat słupski obowiązują do północy w sobotę ostrzeżenia przed silnym wiatrem.

