Pogoda. Są nowe ostrzeżenia IMGW. To nie koniec niebezpiecznej aury

Pogoda w części kraju jest nadal niebezpieczna. Alerty pierwszego stopnia przed opadami marznącymi, które wydał w środę 21 grudnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, obowiązują na terenie trzech województw. W ośmiu regionach prognozowane są roztopy.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gołoledź i roztopy

Z prognoz synoptyków IMGW wynika, że marznące opady stanowią zagrożenie w szczególności dla województw:

lubelskiego, dla powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego, Zamość i biłgorajskiego;

małopolskiego, dla powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz, limanowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego;

podkarpackiego, dla powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego, Krosno i jasielskiego.

Na Lubelszczyźnie alerty pogodowe wygasną o północy. W pozostałych regionach ostrzeżenia obowiązują do godziny 9 w czwartek. Alarmy przed odwilżą i roztopami zostały ogłoszone dla województw:

dolnośląskiego, dla powiatów: lubańskiego, lwóweckiego, karkonoskiego, Jelenia Góra, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, świdnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego, strzelińskiego;

opolskiego, dla powiatów: nyskiego, brzeskiego, opolskiego, Opole, strzeleckiego, krapkowickiego, prudnickiego, głubczyckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego;

śląskiego, dla powiatów: kłobuckiego, Częstochowa, częstochowskiego, zawierciańskiego, myszkowskiego, lublinieckiego, tarnogórskiego, będzińskiego, gliwickiego, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Dąbrowa Górnicza, Piekary Śląskie, Bytom, Sosnowiec, Jaworzno, Mysłowice, Katowice, Siemianowice Śląskie, Chorzów, mikołowskiego, Tychy, bieruńsko-lędzińskiego, rybnickiego, raciborskiego, Rybnik, Żory, pszczyńskiego, Bielsko-Biała i bielskiego;

świętokrzyskiego, dla całego województwa poza powiatem koneckim;

małopolskiego, dla całego województwa poza powiatami: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, nowotarskim, tatrzańskim i suskim;

podkarpackiego, dla całego województwa poza powiatami: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno i jasielskim;

lubelskiego;

mazowieckiego, w powiatach: łosickim, siedleckim, Siedlce, garwolińskim, kozienickim, zwoleńskim, lipskim, Radom, radomskim i szydłowieckim.

Pogoda na najbliższe godziny

W nocy ze środy na czwartek w całym kraju spodziewane są opady deszczu. Najzimniej będzie w rejonach podgórskich Karpat. Tam temperatura minimalna wyniesie minus 2 stopnie Celsjusza. Na południowym wschodzie miejscami może być ok. 0, w centrum ok. 2 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie i Wybrzeżu. Tam termometry wskażą 3-4 stopnie Celsjusza.

Wiatr będzie południowo-zachodni. Synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska zaznaczyła, że na Wybrzeżu powieje silniej. W górach także. Porywy wiatru w Tatrach sięgną do 60 km/h, w Sudetach nawet do ok. 90 km/h.

RadioZET.pl/IMGW