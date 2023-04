Pogoda się załamała, prognozy i mapy są fatalne. Do Polski wraca mróz

Po kilku prawdziwie wiosennych dniach z temperaturą sięgającą 20 stopni Celsjusza, do Polski dotarło załamanie pogody. Ochłodzenie będzie nam towarzyszyć co najmniej do piątku. W nocy z wtorku na środę pochmurno z opadami deszczu na wschodzie i północnym wschodzie - do 18 mm. Na zachodzie rozpogodzenia.

Załamanie pogody. Fatalne prognozy, nawet 3 stopnie na minusie

Temperatura minimalna wyniesie od minus 1 stopnia Celsjusza na zachodzie, północy i w rejonach podgórskich. Na wschodzie 5-6 stopni, zaś na pozostałym obszarze od 2 do 4 stopni. Lokalnie przy gruncie temperatura może spaść do minus 3 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty na wschodzie i Wybrzeżu, nad morzem w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. W środę w Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, głównie na północy kraju. W górach opady śniegu.

Temperatura maksymalna od 8 do 11 stopni Celsjusza. Od 5 do 8 stopni będzie w rejonie podgórskim Karpat. Wiatr slaby i umiarkowany, porywisty na Wybrzeżu do 70 km/h, zachodni.

RadioZET.pl/ Jacek Buraczewski (PAP)