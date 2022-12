Śnieżny armagedon zbliża się do Polski. "Możliwy paraliż komunikacyjny"

Prognoza pogody w Polsce na grudzień jest nieprzewidywalna. Czekamy na śnieg, który nie zawsze się pojawia. Wszystko wskazuje jednak na to, że, przynajmniej przed świętami, białego puchu możemy spodziewać się coraz więcej. W kolejne dni uderzą śnieżyce.

Ostrzeżenia IMGW przed intensywnym śniegiem

Wydano alerty I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Ostrzeżenia IMGW na razie (wtorek, godz. 15.45) dotyczą Kłodzka, Wałbrzycha i Jeleniej Góry, lecz w kolejnych dniach, według prognoz Instytutu, prawdopodobnie rozszerzą się na wybrzeże, woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz południową część woj. małopolskiego i śląskiego. Z kolei alerty przez zawiejami i zamieciami śnieżnymi dotyczyć będą Warmii i Mazur oraz części Podlasia.

Wtorek będzie jeszcze pochmurny i deszczowy. - Największych opadów spodziewamy się w centralnej części kraju. Na krańcach północno-wschodnich może spaść marznąca mżawka - informuje Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB. Z kolei na Warmii i Pomorzu możliwe są lokalne mgły ograniczające widzialność do 200-300 metrów.

Pogoda długoterminowa. Potężne śnieżyce w Polsce, nawet 30 cm śniegu

Od zachodu stopniowo będzie się ochładzało i opady deszczu będą przechodziły w deszcz ze śniegiem, a na Pomorzu Zachodnim - śnieg. Z kolei w górach już pada śnieg. - Temperatura maksymalna od zera na Suwalszczyźnie i Podlasiu, w centrum około 4, do 8 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie wschodni, na zachodzie z kierunków zachodnich - przekazuje synoptyk IMGW.

Intensywnych opadów śniegu można się za to spodziewać już w ciągu najbliższej doby. Jak podaje portal dobrapogoda24.pl, biało zrobi się szczególnie między Ziemią Świętokrzyską a Mazowszem, Mazurami, Podlasiem i Lubelszczyzną. Z kolei w środę niż Zora znajdzie się nad południowym Bałtykiem, a chłodny front atmosferyczny z nim związany przesunie się z zachodniej do wschodniej Polski, przynosząc śnieżyce na północy kraju.

Między 7 a 8 grudnia przez Polskę przejdą z zachodu na wschód dwa chłodne fronty atmosferyczne, przynosząc kolejne opady śniegu. "Opady konwekcyjne największe natężenie będą mieć miejscami w północnym pasie województw. Intensywnie popada, zwłaszcza w rejonie wybrzeża w wyniku bałtyckiego efektu morza, gdzie dodatkowo może wystąpić burza śnieżna" - donosi portal dobrapogoda24.pl.

Do czwartku 8 grudnia w całym kraju śnieg popada przelotnie, ale na wybrzeżu, Pomorzu, w Zachodniopomorskiem, na Kujawach po Warmię, Mazury, północne dzielnice woj. mazowieckiego i woj. podlaskie miejscami zaobserwujemy pokrywę śnieżną nawet do 16 cm.

"Jedna z najsilniejszych śnieżyc". Możliwy paraliż komunikacyjny

To jednak nie koniec śnieżyc. Kolejną, która ma pojawić się w okresie od niedzieli do poniedziałku, prognozuje portal fanipogody.pl. Wskazują na to wyliczenia w modelach pogodowych. "Niż z południa niesie mnóstwo wilgoci, dodatkowo jest bardzo aktywny, przez co wpływa na silny rozwój chmur opadowych. Jeśli powyższy scenariusz sprawdzi się, czeka nas silna śnieżyca. Kto wie, może jedna z silniejszych w rozpoczynającym się sezonie zimowym" - czytamy.

Według prognoz intensywne opady śniegu mają się zacząć w niedzielę w godzinach popołudniowych i wieczornych, a strefa opadów powinna wkroczyć do kraju od południa. "Jeśli śnieżyca faktycznie będzie tak silna, jak widzą to obecnie modele, to czeka nas możliwy paraliż komunikacyjny w poniedziałkowy poranek. W przeciągu jednej doby na południu i wschodzie Polski spaść może 20-30 cm śniegu" - zapowiadają synoptycy.

RadioZET.pl/dobrapogoda.24.pl/fanipogody.pl/PAP/IMGW