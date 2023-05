Pogoda w Polsce oszaleje. Potężny antycyklon mocno namiesza

Pogoda w ostatnie dni maja będzie na ogół spokojna. Według synoptyków IMGW w poniedziałek 29 maja w całym kraju będzie dużo słońca. Jedynie na wschodzie więcej chmur i może popadać przelotny deszcz. W Tatrach i na Podkarpaciu możliwe są burze i tam opady mogą być intensywne. Temperatura maksymalna wyniesie od około 15 stopni nad morzem do 24 stopni na południowym wschodzie.

We wtorek 30 maja w niemal w całym kraju będzie przewaga słońca. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 20-23 stopni Celsjusza. W środę 31 maja słonecznie będzie już w całej Polsce. Niewielki, przelotny deszcz może spaść tylko na Podhalu. Temperatura będzie wyraźnie zróżnicowana – od 17 stopni na południowym wschodzie do 23 stopni na zachodzie.

Prognoza pogody na początek czerwca

Początek czerwca będzie momentami upalny. Według prognoz w czwartek nigdzie nie powinno padać. Będzie cieplej niż w środę, bo od 19 stopni Celsjusza do 25 stopni. Z kolei w piątek 2 czerwca czeka nas nagła zmiana pogody. Synoptycy prognozują duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu oraz możliwe burze – zwłaszcza w województwach wschodnich. Termometry wskażą od około 15 stopni nad morzem, 17-22 stopni w pasie od Suwalszczyzny po Dolny Śląsk i Ziemię Lubuską, do 23-24 stopni na południowym wschodzie kraju.

W sobotę 3 czerwca spodziewana jest przewaga chmur, ale z licznymi rozpogodzeniami. W niedzielę 4 czerwca synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i lokalne burze. Zrobi się odrobinę chłodniej. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 do 22 stopni.

Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, poranki nadal miejscami będą chłodne (1-8 stopni Celsjusza), zwłaszcza na północy i wschodzie, za sprawą napływającej z północy masy powietrza polarnego morskiego. Niewykluczone, że w pierwsze czerwcowe noce pojawią się przymrozki.

RadioZET.pl/IMGW