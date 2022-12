Zagrożenie w połowie województw. IMGW wydał alerty

Pogoda w nocy oraz w piątek rano nie dopisze. Będzie groźnie, szczególnie na drogach. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia wydano dla całych województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, a także dla północnych części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, a także większości podlaskiego.

Tam IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie.

Pogoda. IMGW wydał ostrzeżenia dla kilku województw

Spodziewana temperatura minimalna w tych województwach od -6 st. C do -2 st. C, lokalnie -8 st. Natomiast temperatura minimalna przy gruncie może osiągnąć od -8 st. C do -3 st. C, lokalnie nawet -10 st. C. "Ujemna temperatura powietrza utrzyma się miejscami także w dzień" - ostrzegł IMGW.



Dodatkowo w woj. zachodniopomorskim, pomorskim (poza powiatami wschodnimi) i lubuskim (w powiatach północnych) IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia o gęstych mgłach. Na tym obszarze z powodu mgieł widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.

Alerty obowiązują do godz. 9 (miejscami do godz. 10) w piątek.

RadioZET.pl/PAP/IMGW