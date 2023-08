Pomarańczowe i żółte alarmy dla Polski. Najbliższe godziny będą groźne

Pogoda w Polsce pozostaje bardzo niebezpieczna. Dziś front burzowy przesunie się na wschód i południowy wschód kraju. Głównym zagrożeniem w czasie burzy będą intensywne opady deszczu. Może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie nawet do 40-50 litrów na m2 – przekazał Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz IMGW. Możliwe są również opady gradu o średnicy 2-3 cm. Temperatura maksymalna na wschodzie Polski wyniesie od 22 do 28 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze kraju będzie zdecydowanie niższa – od 16 do 21 stopni.

Gdzie jest burza? Żółte i pomarańczowe alerty

Burze w środę najbardziej aktywne będą po południu i wieczorem, a na Podlasiu także początkowo w nocy. Alerty IMGW drugiego stopnia obowiązują w czterech województwach:

warmińsko-mazurskim, w powiatach: ełckim, oleckim, gołdapskim;

podlaskim, poza powiatami zachodnimi;

mazowieckim, w powiatach: łosickim, Siedlce, siedleckim, sokołowskim;

lubelskim, w powiatach północnych i północno-wschodnich.

Z kolei ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano w siedmiu województwach:

warmińsko-mazurskim, w powiatach wschodnich;

podlaskim, w powiatach: kolneńskim, Łomża, łomżyńskim;

mazowieckim, z wyłączeniem powiatów zachodnich;

lubelskim, w powiatach południowych;

świętokrzyskim, z wyłączeniem powiatów zachodnich;

podkarpackim;

małopolskim, z wyłączeniem powiatów północno-zachodnich.

fot. IMGW

Nawałnice nad Polską. Tysiące interwencji strażaków

We wtorek (29.08) w związku z frontem burzowym strażacy odnotowali 1405 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz opadów deszczu – poinformował w środę PAP rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.

Do największej liczby zdarzeń doszło w województwach: małopolskim – 302, lubelskim – 291, podkarpackim – 280 i mazowieckim – 142. Odnotowano 91 uszkodzonych budynków mieszkalnych i gospodarczych, najwięcej w Małopolsce – 59, na Podkarpaciu – 12 i w woj. świętokrzyskim – 9.

Od czwartku poprawa pogody

Synoptyk IMGW Kamil Walczak powiedział, że front, który od kilku dni psuje pogodę, odsunie się poza wschodnie granice kraju. Jeszcze w czwartek (31.08) może dać o sobie znać na wschodzie, ale kolejne dni już zapowiadają się ze spokojniejszą pogodą. Będą występowały słabe, przelotne opady deszczu i temperatura na ogół nieznacznie przekroczy 20 stopni.