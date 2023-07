Pogoda w sobotę 29 lipca przyniesie w Polsce burze z deszczem, a nawet gradem. 29 lipca o poranku IMGW rozszerzył strefę ostrzeżeń na niemal cały kraj.

Niebezpieczna pogoda. Prawie cała Polska w alertach IMGW

Alerty pierwszego stopnia przed burzami z deszczem i możliwym gradem obowiązują w sobotę w województwach:

lubuskim,

dolnośląskim,

opolskim,

śląskim,

wielkopolskim,

łódzkim,

świętokrzyskim,

małopolskim,

podkarpackim,

pomorskim,

kujawsko-pomorskim,

warmińsko-mazurskim (poza powiatami wschodnimi),

mazowieckim (poza powiatami południowo-wschodnimi),

Łomży, powiecie łomżyńskim i powiecie kolneńskim na Podlasiu.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad" – ostrzegł Instytut. Na zachodzie i południu kraju ostrzeżenia obowiązywać będą od godz. 12 w sobotę, w centrum i na północy od godz. 16 i 18. Potrwają do końca dnia, a miejscami nawet do godz. 4 nad ranem w niedzielę.

W jednym regionie zagrożenie będzie szczególnie duże. Dla całego woj. zachodniopomorskiego wydano alert drugiego stopnia. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 mm, lokalnie do 45 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad" – poinformowali synoptycy IMGW. Ten alert obowiązywać będzie w sobotę od godz. 12 do 21. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk pogodowych oszacowano na 80 procent.

Temperatura maksymalna wyniesie w sobotę od 23 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, 24-26 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 28 stopni na południowym zachodzie. W obszarach podgórskich Karpat ok. 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu chwilami porywisty, południowo zachodni i zachodni. W czasie burz osiągnie prędkość do 70 km/h.

