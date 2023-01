Pogoda w czwartek 19 stycznia i przez następne kilka dni pokaże swoje mroźne oblicze i zdecydowanie przypomni nam o tym, że mamy kalendarzową zimę. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają, że "strefa opadów śniegu przejdzie praktycznie przez cały kraj, ze wschodu na zachód".

Synoptyk IMGW ostrzega: będzie -15 stopni

O tym, jakie zjawiska pogodowe czekają nas w najbliższych dniach, mówił także w rozmowie z Wirtualną Polską Grzegorz Walijewski z IMGW. Przyznał, że najwięcej śniegu - miejscami nawet do 1,5 metra - jest w Tatrach.

Synoptyk zachęcał też do wyjazdów w góry na południe kraju. - Stoki są dośnieżane i śnieg będzie długo leżał, bo temperatury w nocy w prawie całym kraju będą ujemne - stwierdził. W piątek w ciągu dnia temperatury powinny być dodatnie, za to następnej nocy - z piątku na sobotę - temperatura w rejonach górskich może spaść nawet do -6 stopni Celsjusza.

Czeka nas intensywny opad śniegu, zamiecie śnieżne. W noce z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek temperatura w górach może wynieść nawet -15 stopni. Przed nami zima, wreszcie spadnie śnieg. Nawet ci, którzy zostają na nizinach, będą mieli czym cieszyć oko Grzegorz Walijewski, IMGW

Walijewski poruszył również wątek wpływu cyklonów na pogodę w Polsce. - Mamy dużą ilość układów niskiego ciśnienia i one powodują, że pogoda jest dynamiczna. W sobotę silny wiatr na Pomorzu, na morzu sztorm. Dynamika pogody jest obecnie niesamowita. Możemy spodziewać się wszystkiego - zapowiedział.

IMGW ostrzega przed oblodzeniem i śniegiem

IMGW wydał również ostrzeżenia dla części województw - przede wszystkim przez intensywnymi opadami śniegu, a także przed oblodzeniem. Jeśli chodzi o śnieg, to obowiązują one do piątku go godz. 2 w części powiatów w trzech województwach:

podkarpackim , Przemyśl i pow. przemyski,

, Przemyśl i pow. przemyski, małopolskim , w Nowym Sączu i pow: suskim, myślenickim, tatrzańskim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim,

, w Nowym Sączu i pow: suskim, myślenickim, tatrzańskim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim, śląskim, w powiatach cieszyńskim i żywieckim.

fot. Twitter/IMGW

Natomiast alerty przed oblodzeniem odnoszą się do południowej i wschodniej części Polski. Obowiązują w części powiatów następujących województwach:

podkarpackim , we wszystkich powiatach (poza tymi objętymi ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu),

, we wszystkich powiatach (poza tymi objętymi ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu), małopolskim , we wszystkich powiatach (poza tymi objętymi ostrzeżeniami pierwszego przed intensywnymi opadami śniegu),

, we wszystkich powiatach (poza tymi objętymi ostrzeżeniami pierwszego przed intensywnymi opadami śniegu), śląskim , w Jastrzębiu-Zdroju, Żorach i w pow. pszczyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, Tychy, bieruńsko-lędzińskim, Mysłowice, Sosnowiec i Jaworzno,

, w Jastrzębiu-Zdroju, Żorach i w pow. pszczyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, Tychy, bieruńsko-lędzińskim, Mysłowice, Sosnowiec i Jaworzno, świętokrzyskim , w całym województwie (poza pow. koneckim i włoszczowskim),

, w całym województwie (poza pow. koneckim i włoszczowskim), lubelskim (cały obszar)

(cały obszar) mazowieckim , w pow południowych i wschodnich,

, w pow południowych i wschodnich, podlaskim, w pow. południowych i wschodnich.

fot. Twitter/IMGW

RadioZET.pl/Wirtualna Polska/IMGW