"Szklanka" na drogach w wigilijny wieczór. Alerty dla pięciu województw

IMGW wydał w Wigilię ostrzeżenia przez opadami marznącymi w północnej i północno-zachodniej części Polski. Alerty zaczną obowiązywać o godz. 18 w sobotę.

Ostrzeżenia będą obowiązywały w wigilijny wieczór i w noc Bożego Narodzenia (do godz. 6 rano) w całym województwie kujawsko-pomorskim oraz m.in. na południu Pomorza, wschodzie woj. zachodniopomorskiego i na północy Wielkopolski.

Pogoda w Wigilię. Ostrzeżenia IMGW w 5 województwach

W przypadku Pomorza chodzi o południową jego część, powiaty: bytowski, człuchowski, chojnicki, kościerski, tczewski, kwidzyński i stargardzki. W sąsiedniej części woj. warmińsko-mazurskiego ostrzeżenie dotyczy powiatów iławskiego, nowomiejskiego i działdowskiego.

W Zachodniopomorskiem marznące opady będą powodowały gołoledź w powiatach wałeckim, szczecineckim, drawskim, świdwińskim i białogardzkim. Zagrożenie dotyczy też powiatów pilskiego i złotowskiego na północy Wielkopolski. W północno-zachodniej części Mazowsza ostrzeżenie przez marznącymi opadami dotyczy powiatów żuromińskiego, mławskiego, sierpeckiego, płońskiego, płockiego, gostynińskiego i ciechanowskiego.

Wigilia "ciepła", pod znakiem opadów. Nawet 11 stopni

Jak przekazała PAP Dorota Pacocha z IMGW, w sobotę utrzyma się stosunkowo ciepła pogoda z opadami. - W Tatrach możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm. Temperatura maksymalna od 1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, około 5 w centrum, do 11 na Dolnym Śląsku. Wiatr w północno-wschodniej połowie kraju słaby i zmienny. Na pozostałym obszarze umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h. Na przedgórzu Sudetów może osiągać prędkość do 65 km/h - powiedziała Dorota Pacocha.

W nocy nadal będzie pochmurno, z nielicznymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na zachodzie, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 5 na Suwalszczyźnie, około 2 w centrum, do 4 na plusie na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. Wysoko w górach będzie dochodził do 70 km/h i może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

RadioZET.pl/Meteo.imgw.pl/PAP - Marek Szczepanik