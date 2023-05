Pogoda w Polsce w ostatnich dniach przyniosła sporo słońca, to ma się jednak zmienić. Zgodnie z przewidywaniami synoptyków, we wtorek 2 maja czeka nas załamanie pogody. W centralnej i wschodniej części kraju prognozowane są burze i opady deszczu. Miejscami mogą pojawić się opady gradu i porywisty wiatr.

Pogoda w Polsce. Gdzie jest burza?

"Dziś rozwój burz możliwy jest w południowo-wschodniej części Polski, w drugiej połowie dnia. Związany będzie z obecnością strefy frontowej oraz strefy zbieżności. Największa szansa na rozwój burz będzie nad południowo-wschodnią częścią kraju, gdzie dość dobre warunki termiczne i wilgotnościowe stanowić będą dogodne środowisko do rozwoju głębokiej konwekcji" - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

"Burzom na tym obszarze towarzyszyć będą opady deszczu do około 15 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h, lokalnie również drobny grad. Druga strefa, gdzie mogą tworzyć się burze rozciągać się będzie od Warmii i Mazur przez zachodnie Mazowsze po Śląsk. Tutaj prawdopodobieństwo rozwoju burz jest nieco niższe, a zjawiska im towarzyszące powinny być nieco mniej gwałtowne, opady deszczu do około 10-15 mm oraz porywy wiatru do około 55-60 km/h" - dodają eksperci.

Załamanie pogody. Alerty IMGW

Eksperci z IMGW wydali we wtorek alerty pogodowe dla części kraju. Zgodnie z ich prognozami, na południu i południowym-wschodzie kraju przewidywane są silne opady deszczu. Ostrzeżenia dotyczą części trzech województw:

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego.

Alerty zaczną obowiązywać we wtorek 2 maja od godziny 15:00 i utrzymają się do środy 3 maja do godziny 15:00. Eksperci przewidują, że prawdopodobieństwo wystąpienia gwałtownych zjawisk pogodowych sięga 80 procent.

Prognoza pogody we wtorek. Jaka temperatura w Polsce?

Jak informuje IMGW, zatoka związana z niżem znad Morza Barentsa obejmuje Skandynawię, kraje nadbałtyckie i Polskę. Niż z ośrodkiem nad Włochami kształtuje pogodę nad środkową częścią Morza Śródziemnego. Reszta kontynentu jest pod wpływem wyżów z centrami nad Ukrainą i nad Morzem Północnym.

Polska jest w zasięgu zatoki związanej z niżem nad Morzem Barentsa i wtórnym niżem nad Finlandią. Z północnego zachodu w głąb kraju stopniowo przemieszcza się front chłodny poprzedzony linią zbieżności. Przed frontem, nad południowo-wschodnią część kraju, napływa ciepłe powietrze polarne morskie, za frontem zacznie napływać chłodne powietrze polarne morskie.

We wtorek w kraju zachmurzenie duże. Pod koniec dnia na zachodzie większe przejaśnienia. Okresami, za wyjątkiem południowo-wschodnich krańców, przelotne opady deszczu. Miejscami burze, lokalnie drobny grad. Prognozowana wysokość opadu do 15 mm. Temperatura maksymalna od 12 st. C nad samym morzem, od 15 st. C do 18 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 23 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad samym morzem porywy do 55 km/h, a w czasie burz do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni, jedynie na wschodzie początkowo z kierunków południowych.

Pogoda: W środę duże zachmurzenie

W nocy na północy i zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie, południu oraz początkowo w centrum zachmurzenie duże i opady deszczu. Na Lubelszczyźnie początkowo także burze. Prognozowana suma opadów, również w czasie burz, przeważnie do 10-15 mm, jedynie w województwach śląskim i małopolskim opady o umiarkowanym natężeniu i tam prognozowana suma do 30 mm.

Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm. Temperatura minimalna od 1 st. C na Pomorzu i w rejonach podgórskich Sudetów, w centrum od 4 st. C do 6 st. C, do 11 st. C na południu Lubelszczyzny. Na północy i zachodzie przygruntowe przymrozki do -2 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz i wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu i południowym wschodzie przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów na Podkarpaciu do 10 mm. W Tatrach opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura maksymalna od 11 st. C na północy kraju do 15 st. C na południu, jedynie w rejonach podgórskich Tatr chłodniej, około 7 st. C oraz nad morzem, około 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni.

