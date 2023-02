To czeka nas w środę. Jedna z pierwszych takich sytuacji w 2023 roku

1 marca – w pierwszy dzień meteorologicznej wiosny – pogodę w Polsce wciąż będzie kształtował wyż Hazal. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 stopnia Celsjusza na obszarach podgórskich, ok. 4 stopni w centrum, do 7 na zachodzie kraju.

IMGW: Pierwszy dzień wiosny z wyjątkowym usłonecznieniem

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w środę będzie można się cieszyć zwiększonym dopływem promieniowania słonecznego. "Pierwszy dzień marca będzie to dzień szczególny - rozpoczęcie wiosny meteorologicznej, a ponadto zapowiada się jako jeden z pierwszych z takim usłonecznieniem w 2023 roku" – czytamy.

W praktyce oznacza to, że od wschodu do zachodu słońca dopływ bezpośredniego promieniowania słonecznego będzie przeważnie niezakłócony, a liczba godzin słonecznych może przekroczyć aż 10 w ciągu doby. Dr Joanna Wieczorek z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW zachęca do zażywania kąpieli słonecznych.

"Choćby dlatego, że wraz z ekspozycją na naturalne promieniowanie słoneczne w organizmie wzrasta poziom neuroprzekaźników m.in. serotoniny, uznawanej za hormon szczęścia" – wyjaśnia dr Wieczorek.

Badania potwierdziły również, że wspomniane kąpiele słoneczne mają wpływ na reakcje układu odpornościowego – pobudzają aktywność limfocytów T i działają korzystnie na wzrost odporności – promując również wytwarzanie witaminy D3. Światło wpływa także na regenerację organizmu.

RadioZET.pl/IMGW