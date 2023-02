Fatalne prognozy na marzec. Idą siarczyste mrozy, nawet -15 stopni

W Polsce znowu zrobiło się zimno, a prognoza na marzec nie napawa optymizmem. Obecne obliczenia wskazują na to, że w nadchodzącym miesiącu możemy spodziewać się silnych, dwucyfrowych mrozów.

Jak podaje IMGW, w tym tygodniu pogodą będzie zarządzał wyż z centrum nad Wyspami Brytyjskimi. Centrum Wyżu początkowo będzie w rejonie Szkocji, pod koniec tygodnia przemieści się na południe nad Anglię. Wyż znad Wysp Brytyjskich będzie kierował nad Europę środkową powietrze znad północnego Atlantyku, a na początku tygodnia nawet znad Oceanu Arktycznego.

Zima znowu zaatakuje w Polsce. Idą dwucyfrowe mrozy

Jak pisze portal FaniPogody.pl, "ubiegłej nocy przy gruncie najchłodniej poza górami było na stacji synoptycznej w Suwałkach, gdzie odnotowano aż -12°C. Na Warmii i Mazurach, czujniki platynowe PT100 w poletkach nad powierzchnią czynną zmierzyły przeważnie -10/-11°C. Również w centrum, Kujawach, Wielkopolsce i południu Polski zdarzył się dwucyfrowy mróz na wysokości pomiarowej 5 cm".

Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach? W nocy z wtorku na środą i w środę na zachodzie i południu będzie dość pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju okresami będzie się chmurzyć a miejscami wystąpią słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od –7°C na Śląsku, w centrum około –4°C, do 0°C na północnym wschodzie. Nad samym morzem od 0°C do 2°C. W dolinach górskich lokalnie spadek temperatury do około –10°C, –12°C. Temperatura maksymalna od około 2°C na wschodzie i w dolinach górskich do 7°C na zachodzie, w centrum około 5°C°C. Wiatr słaby, z kierunków północnych.

W nocy ze środy na czwartek i w czwartek na ogół dość pogodnie ale na wschodzie, w centrum i na południu okresami będzie pochmurno. Temperatura minimalna od –3°C do 0°C, nad samym morzem do 2°C, w dolinach górskich lokalnie spadek temperatury do –8°C. Temperatura maksymalna przeważnie od 5°C do 8°C, nad samym morzem i Suwalszczyźnie lokalnie 4°C, a w dolinach górskich od 1°C do 4°C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

Jaka pogoda na początku marca?

W nocy z czwartku na piątek i w piątek w całym kraju będzie pochmurna aura z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od –2°C na wschodzie i południu, w centrum około 0°C, do 2°C nad morzem. W dolinach górskich lokalnie spadek temperatury do –10°C. Temperatura maksymalna od około 3°C na północy do 7°C w centrum i na południu, w dolinach górskich około 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni, nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i północny.

W sobotę temperatura minimalna od –3°C do 0°C, nad morzem około 1°C, w dolinach karpackich lokalnie spadek temperatury do –8°C. Temperatura maksymalna od około 2°C na wschodzie i w dolinach górskich, w centrum około 4°C, do 7°C na północnym zachodzie, na Podhalu lokalnie –1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

W niedzielę temperatura minimalna od –4°C na południu, w centrum około –1°C, do 2°C na Pomorzu, w dolinach karpackich lokalnie spadek temperatury do –10°C. Temperatura maksymalna od 3°C na wschodzie i w centrum do 7°C na północnym zachodzie, w dolinach górskich od 0°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Mróz będzie siarczysty. "Nawet -15 stopni w prognozach"

"Znacznie częściej w prognozach przez najbliższe kilkanaście dni zobaczymy ujemne temperatury. Będą zdarzały się noce, podczas których mróz w kraju będzie naprawdę siarczysty. Spadki temperatury poniżej -10 stopni nocami dotyczyły będą przede wszystkim obszarów górskich. Jednak silne spadki temperatury możliwe będą również na nizinach w Polsce" - ostrzegają FaniPogody.pl.

"Nie dość, że wiosny w prognozach nie widać, to jeszcze model GFS widzi na przełom pierwszej i drugiej dekady marca mróz naprawdę silny w wielu regionach kraju. Nawet do -15 stopni widać w prognozach temperatury na noc z 11 na 12 marca. Kolejna noc przynieść może mróz jeszcze silniejszy, tym razem w górach i na obszarach podgórskich" - podaje portal.

