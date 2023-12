Trzaskające mrozy atakują. IMGW wydał ostrzeżenia

Jak podał IMGW, w nocy z niedzieli na poniedziałek w okolicach Jeleniej Góry temperatura przy gruncie spadła do -22 st. Podobnie było w okolicach Wrocławia. To jednak nie koniec bardzo niskich temperatur.

Pogoda i ostrzeżenia IMGW. Nawet -17 stopni C.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym mrozem obowiązują w województwie małopolskim - w powiatach tatrzańskim i nowotarskim. Lokalnie prognozowana jest tam temperatura minimalna od -17 do -15 stopni Celsjusza. Temperatura w dzień ma wynosić od -10 do -7 st. C.

- Temperatura minimalna wyniesie od -16 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat i -12 stopni na południu i wschodzie kraju, ok. -7 stopni w centrum, do -4 stopni Celsjusza na zachodzie i -3 stopni Celsjusza nad morzem - przekazał Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wiatr ma wiać ze średnią prędkością od 5 do 10 km/h. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 3:00 we wtorek.

IMGW wydał żółte alerty

IMGW wydał też żółte alerty przed zawiejami i zamieciami śnieżnym. Obowiązują one w województwach:

małopolskim, w powiatach: nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

podkarpackim, w powiatach: krośnieńskim, Krosno, jasielskim.

Synoptycy przewidują tam zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane słabymi opadami śniegu i wiatrem wiejącym ze średnią prędkością do 25 km/h, w porywach do 55 km/h, z kierunku południowego. Alerty będą ważne od godz. 18:00 w poniedziałek do godz. 9:00 we wtorek.

Źródło: Radio ZET/IMGW