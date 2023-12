Polscy żołnierze pobili się na granicy. Onet: są w poważnym stanie

Jak podał Onet, do bójki żołnierzy RP przy granicy z Białorusią doszło do niej w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wojskowi mieli należeć do 9. Batalionu Dowodzenia z Olsztyna, stanowiącego część 16. Dywizji Zmechanizowanej.

Bójka żołnierzy przy granicy z Białorusią. Ich stan jest poważny

„W takcie bójki jeden z żołnierzy stracił przytomność. Przełożeni wezwali pogotowie. Stan drugiego żołnierza był na tyle poważny, że lekarze zdecydowali, iż on również zostanie zabrany do szpitala. Obaj zostali przewiezieni do placówki w Augustowie” – poinformowali reporterzy Onetu, Edyta Żemła i Marcin Wyrwał.

Zajście potwierdziła serwisowi major Magdalena Kościńska, rzeczniczka prasowa 16. Dywizji Zmechanizowanej, w skład której wchodził wspomniany batalion. - Dwóch żołnierzy w trakcie tego zdarzenia odniosło obrażenia i zostali przetransportowani do szpitala. W tej chwili czynności prowadzi Żandarmeria Wojskowa. Czekamy na jej ustalenia – wyjaśniła mjr Kościńska.

Źródło: Radio ZET/Onet.pl