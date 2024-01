Uwaga na Katrin. Żółte i pomarańczowe alerty IMGW w prawie całej Polsce

Pogoda w piątek przyniesie kontynuację niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Do Polski zmierza wichura Katrin. Synoptycy z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali nowe ostrzeżenia meteorologiczne dla prawie całego kraju. GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

Ostrzeżenia IMGW. Silny wiatr w 12 województwach

Prawdopodobieństwo wystąpienia silnego wiatru wynosi 80 proc. Najsilniejsze porywy prognozowane są nad morzem. Pomarańczowe alerty (drugiego stopnia) zostały wydane w województwach: zachodniopomorskim (powiaty: Świnoujście, kamieński, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, Koszalin, sławieński) oraz pomorskim (pow.: słupski, Słupsk, lęborski, wejherowski, pucki).

Ostrzeżenia niższego stopnia obejmują 12 następujących województw:

zachodniopomorskie;

lubuskie;

dolnośląskie;

opolskie;

wielkopolskie;

pomorskie;

kujawsko-pomorskie;

łódzkie;

śląskie;

małopolskie;

podkarpackie;

świętokrzyskie;

mazowieckie.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 65 km/h, w porywach do 75-100 km/h, z zachodu i północnego zachodu" – czytamy w komunikacie.

Pogoda. Piątek ze śniegiem i deszczem

W piątek na wschodzie i w górach wystąpią przelotne opady śniegu lub śniegu z deszczem, a na zachodzie i w centrum kraju opady deszczu. Na północnym wschodzie suma opadów wyniesie do 10 mm. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od minus 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 stopni na zachodzie kraju. W nocy z piątku na sobotę na południu i wschodzie możliwe są opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. W Karpatach pokrywa śnieżna zwiększy się o około 10 cm. Temperatura wyniesie od minus 4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju do 2-3 stopni na zachodzie i nad morzem.

Źródło: Radio ZET/IMGW