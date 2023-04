Wiosna szaleje, IMGW wydaje nowe alerty. Będzie 7 stopni na minusie

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed przymrozkami wydano dla niemal całego kraju. Wyjątkiem jest województwo opolskie oraz przeważające części województw dolnośląskiego i lubuskiego.

Wiosna szaleje, IMGW wydaje nowe alerty

Alertami nie zostały objęte również północna część województwa pomorskiego, północna i zachodnia część województwa zachodniopomorskiego oraz zachód województwa śląskiego. Ostrzeżenia przed przymrozkami będą obowiązywać do godz. 7 w piątek.

Największe spadki temperatury prognozowane są na południu kraju, gdzie temperatura powietrza może osiągnąć -5 st. C, zaś temperatura przy gruncie od -5 do -7 st. C. Na pozostałym obszarze prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 st. C, przy gruncie do -3 st. C

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

RadioZET.pl/ Marcin Chomiuk (PAP)