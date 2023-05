Załamanie pogody w środę. IMGW wydał żółte i pomarańczowe alerty

Obfite opady, mogące powodować podtopienia, wystąpią w Polsce w środę 17 maja. Już wcześniej synoptycy zapowiadali, że nad nasz kraj z południa Europy przesunie się deszczowy układ niskiego ciśnienia. Poza ulewami przyniesie on ochłodzenie.

Pogoda. Ulewne deszcze w środę. Są pomarańczowe alerty

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali na środę w tej sprawie ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia. Pomarańczowe alerty (2. stopnia) przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w górskich powiatach w trzech województwach:

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, mieście Krosno i krośnieńskim,

małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, mieście Nowy Sącz, tatrzańskim i nowotarskim,

śląskim, w powiatach: żywieckim i cieszyńskim.

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 45 mm do 60 mm. Miejscami możliwe burze" – ostrzegł IMGW w alercie.

Strefa z ostrzeżeniami 1. stopnia przed ulewnymi deszczami obejmują już znaczną część południowej i wschodniej Polski:

dolnośląskie (południowo-wschodnie powiaty)

śląskie (południowe powiaty)

małopolskie (w całości, poza górami)

podkarpackie (zachodnia część)

świętokrzyskie (w całości)

lubelskie (zachodnia i północna część)

mazowieckie (południowo-wschodnie powiaty)

podlaskie (wschodnie powiaty)

Alerty przed ulewnymi deszczami obowiązują w środę do godz. 16 (Śląsk, Dolny Śląsk), a na pozostałych obszarach do poranka w czwartek. W tych regionach może spaść od 30 do 45 mm deszczu, okresami przy silnych ulewach.

IMGW: Będą burze z gradem, a także przymrozki

W pasie na południowym wschodzie Polski mogą wystąpić burze z gradem. Alerty obowiązują we wschodnich powiatach woj. podkarpackiego i lubelskiego – od Ustrzyk Dolnych po Włodawę. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad".

W prognozie zagrożeń na środę IMGW przewiduje w jednym regionie Polski nawet przymrozki. Zapowiedź ostrzeżenia 1. stopnia ma dotyczyć okolic 4 województw: lubuskiego (w powiatach północnych), wielkopolskiego (w powiatach północnych), pomorskiego (w powiatach południowo-zachodnich) i zachodniopomorskiego (poza powiatami nad Bałtykiem).

