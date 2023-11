Zima zaatakowała, w Polsce zrobiło się biało. Śnieg utrzyma się dłużej? Jest prognoza

Od piątkowego wieczora w wielu regionach Polski pada śnieg. Mżawka lub deszcz występują na terenie województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego.

Śnieg lub deszcz ze śniegiem występuje na terenie całego kraju z wyłączeniem województw: pomorskiego, warmińsko–mazurskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego. Mgła występuje na terenie województwa lubuskiego. GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych rejonach.

Atak zimy w Polsce. W wielu regionach od piątku pada śnieg

W Tatrach cały czas przybywa śniegu. Na Kasprowym Wierchu i w Dolinie Pięciu Stawów Polskich leży już 60 cm białego puchu. Wiatr utworzył spore zaspy przekraczające jeden metr. Ratownicy TOPR prognozują wzrost zagrożenia lawinowego do drugiego stopnia.

Jaka pogoda czeka nas w sobotę 18 listopada? IMGW podaje, że zachmurzenie będzie duże i całkowite, w północno-zachodniej części kraju pojawią się większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Spadnie deszcz oraz deszcz ze śniegiem i śnieg. Śnieg będzie padał głównie w części północno-wschodniej Polski oraz w Karpatach.

Jaka pogoda w sobotę 18 listopada? Prognoza IMGW

W północno-wschodniej Polsce, lokalnie na Lubelszczyźnie, w centrum oraz na Mazowszu, przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 3 do 5 cm. W Karpatach i Sudetach od 5 do 8 cm. Rano w centrum kraju oraz w Wielkopolsce mogą występować mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. 1 w centrum kraju, do 5 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na południu okresami porywisty, powieje z kierunku północnego. W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. W zachodniej połowie kraju mogą się pojawić przejściowe rozpogodzenia.

Źródło: Radio ZET/ Agnieszka Lipska, Adrian Kowarzyk (PAP)