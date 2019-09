Czy można dać wiarę tym zeznaniom? Jak relacjonuje reporter Radia ZET Mariusz Gierszewski, można się zastanawiać czy to tylko linia obrony obu braci P., którzy mają postawione zarzuty w głównej sprawie dotyczącej SKOK-u Wołomin, a korzystają z tego, że jako świadkowie mogą zeznawać przed sądem w pobocznym wątku.

Afera SKOK Wołomin

Przeciw Piotrowi P, za jego słowa o pieniądzach przekazywanych politykom PIS sprawę o zniesławienie założył w sądzie Jacek Sasin. Teraz głos zabiera brat głównego podejrzanego, twierdząc że nad wyprowadzaniem miliardów złotych ze SKOK-u Wołomin parasol ochronny roztaczali politycy prawicy.

Paweł P. zeznał nawet, że woził swojego brata do Pałacu Prezydenckiego za kadencji Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Brat miał mu powiedzieć, żeby nie pytał po co tam jeździ. "Mniej wiesz, dłużej żyjesz." - miał powiedzieć były oficer WSI Piotr P., który według prokuratury był mózgiem afery w SKOK-u Wołomin. Usłyszał w tej sprawie 911 zarzutów. Całe śledztwo w tej sprawie dotyczy wyłudzenia trzech miliardów złotych, a podejrzanych jest ponad 100 osób.

Radio ZET dotarło do ważnych zeznań

Zeznania Pawła P. :"Przecież mój brat to był tak pewien na wszystko, co się tam działo, na tysiąc procent, że tu nikt nic nie ruszy, bo on był pewien, że za nim stoją wysoko postawieni urzędnicy Państwowi. (...) A jeszcze do tego mojego brata sam niejednokrotnie zawoziłem do Prezydenta - Pana Lecha Kaczyńskiego - tam jest Starówka, do tego Pałacu. Więc sam go zawoziłem i pytałem się go sam - "Po co Ty tutaj przyjeżdżasz?", mówię. A on mi mówi - "Nie pytaj się. Mniej wiesz, dłużej żyjesz". " (..)

"Kilka razy woziłem brata do Pałacu Prezydenckiego, ale ja nie wiem dokładnie, ile razy, bo to już tak dawno było. Przecież kilka lat przeleciało, a nie liczyłem tego, jak brat kazał jechać, to jechałem. To mogło być kilka razy. (...)". Na pytanie dlaczego nie odnotowano jego wjazdów Paweł P. odpowiedział: "Zatrzymywałem się przed bramą pałacową. Przed bramą pałacową wysiadał Piotr i sobie szedł, a ja pomału odjeżdżałem".

RadioZET.pl/MaG