Jak powszechnie wiadomo, Trzej Królowie – Kacper, Melchior i Baltazar – gdy tylko dowiedzieli się o narodzinach Jezusa Chrystusa, natychmiast wyruszyli w daleką podróż by hojnie obdarować nowo narodzonego króla żydowskiego. Jak również łatwo możemy się domyślić, na pewno w którymś momencie ciężkiej podróży zgłodnieli i musieli zrobić mały postój. Świadkami takiego nietypowego "przystanku" w poniedziałek 6 stycznia byli mieszkańcy Chorzowa. Orszak Trzech Króli konno zaparkował pod…restauracją McDonald’s!

Mędrcy ze Wschodu w oczekiwaniu na McZestaw

W dniu święta Trzech Króli, w Chorzowie-Batorym pod okienkiem McDrive – które przystosowane jest do obsługi kierowców samochodów - pojawili się trzej konni przybysze. Byli to przebrani za Mędrców ze Wschodu uczestnicy orszaku, który przeszedł wcześniej ulicami Chorzowa. Trzej królowie najwyraźniej zgłodnieli, więc konno podjechali do pobliskiej restauracji.

Całe niecodzienne zdarzenie uwiecznił na fotografiach jeden z mieszkańców Śląska i zamieścił zdjęcia w mediach społecznościowych. Jak relacjonował w rozmowie z katowicką Gazetą Wyborczą, pracownicy restauracji nie kryli zaskoczenia na widok trzech jeźdźców. Za jednego z nich przebrała się żona autora zdjęć – podaje katowicka GW

Święto Trzech Króli w Kościele katolickim

Kościół katolicki 6 stycznia obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Uroczystość Trzech Króli obchodzona jest także jako dzień misyjny. 6 stycznia od 2011 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Według Ewangelii św. Mateusza za panowania w Judei króla Heroda do Betlejem przybyli ze Wschodu mędrcy, gdyż prorocy przepowiedzieli, że urodził się król żydowski. Mędrców w średniowieczu zaczęto nazywać Trzema Królami i nazwa ta przetrwała do czasów obecnych. Ich imiona pojawiły się dopiero w VIII w. W XII w. Kacpra, Melchiora i Baltazara uznano za przedstawicieli Europy, Azji i Afryki. Relikwie mędrców przechowywane są w Kolonii w Niemczech.

Największy Orszak Trzech Króli przeszedł w poniedziałek ulicami Warszawy pod hasłem "Cuda, cuda ogłaszają". Podobne Orszaki odbyły się w 872 miejscowościach w Polsce i 21 poza granicami. Tradycja rozprzestrzeniła się od 2009 roku już na 5 kontynentów.

RadioZET.pl/PAP/Katowice.wyborcza.pl