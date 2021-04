Dr Grzesiowski dostanie zakaz wykonywania zawodu za "nieprzychylne opinie"?

Prof. Wojciech Maksymowicz w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce ocenił, że głos ekspertów w walce z pandemią jest pomijany. Przy okazji przywołania nazwiska dra Pawła Grzesiowskiego zdradził także, że p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego chce odwołania eksperta z zawodu.

- Doszły do mnie słuchy, że rzekomy główny inspektor sanitarny kraju, pan inżynier, wystosował wystąpienie do Izby Lekarskiej o ukaranie pozbawieniem prawa wykonywania zawodu dra Grzesiowskiego - powiedział. - To kompletny skandal. Gdyby tak miało być, to odbierzmy dyplom inżynierski panu inżynierowi - dodał.

Grzesiowski pozbawiony prawa wykonywania zawodu? "Potwierdzam, że wpłynęła skarga"

Zapytany przez prowadzącego program, czym p.o. szefa GIS podpadł Grzesiowski, odpowiedział, że chodzi o jego komentarze dotyczące koronawirusa. - Myślę, że jego opinie o rozwoju pandemii są nieprzychylne Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. Bo przecież nie chodzi o inspekcję sanitarną - kontynuował.

Rzecznik prasowy Izby Rafał Hołubicki potwierdził w portalu cowzdrowiu.pl, że taki wniosek rzeczywiście wpłynął od Krzysztofa Saczki do Naczelnej Izby Lekarskiej. Został on przekazany do rzecznika odpowiedzialności zawodowej, który zajmie się sprawą. P.o. szefa GIS ma zarzucać Grzesiowskiemu "wprowadzanie w błąd opinii publicznej poprzez promowanie nieprawdziwych i niesprawdzonych medycznie informacji na temat walki z epidemią". "Grzesiowski miał też według Saczki oczerniać i deprecjonować Główny Inspektorat Sanitarny i w ten sposób podważać zaufanie do GIS, który pełni ważną funkcję w zwalczaniu epidemii" - czytamy.

Dr Paweł Grzesiowski, który jest ekspertem Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19, doniesienia o skardze potwierdził później na swoim koncie na Twitterze. "Potwierdzam, że wpłynęła skarga na moją osobę do Naczelnej Izby Lekarskiej, która będzie procedowana przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zgodnie z procedurą, w związku z tym nie mogę jej komentować" - napisał.

RadioZET.pl/WP.pl/cowzdrowiu.pl/"Gazeta Stołeczna"