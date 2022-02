Przełomowy wyrok sądu ws. skandalicznych słów Kai Godek. "Szczucie na innych ludzi"

Kaja Godek będzie sądzona za trzy różne wypowiedzi uznane za mowę nienawiści wobec osób LGBT. PAP przypomina, że pierwsza z nich padła w 2018 roku na antenie Polsat News. W kontekście referendum ws. złagodzenia prawa aborcyjnego w Irlandii Godek mówiła: "Irlandia nie może być określana jako kraj katolicki, jeżeli tam premierem jest zadeklarowany gej, który obnosi się ze swoją dziwną orientacją" - powiedziała Godek. Dopytywana, czy jeśli ktoś jest osobą homoseksualną, to jest "zboczeńcem", odparła: "To jest zboczony, tak".

Rok później w innych audycjach stwierdziła wprost, że "homoseksualizm bardzo często idzie w parze z pedofilią" oraz że "geje chcą adoptować dzieci, bo chcą je molestować i gwałcić". Po tych słowach proces cywilny (o naruszenie dóbr osobistych) wytoczyło jej 16 działaczy środowisk LGBT, w tym wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek. Sąd I instancji oddalił powództwa w całości, uznając, że przedstawiciele mniejszości seksualnych "nie mają w tej sprawie legitymacji czynnej", bo Godek nie odnosiła się bezpośrednio do nich.

"Szczucie na innych ludzi". Sąd o skandalicznych słowach Kai Godek

W czwartek 10 lutego Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wcześniejszy wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia w niższej instancji. Sędzia Małgorzata Kuracka uznała, że powodowie mają legitymację w tej sprawie, a sąd I instancji nie rozpoznał jej istoty.

"Pozwaliśmy Kaję Godek o ochronę dóbr osobistych za posługiwanie się mową nienawiści. Dziś Sąd Apelacyjny uznał, że mamy prawo się procesować. Do tej pory sądy odmawiały pojedynczym osobom ochrony, gdy obrażana była cała społeczność" – skomentował Krzysztof Śmiszek, poseł Lewicy.

"Pani pozwana kieruje wypowiedzi w stosunku do określonej grupy. Nie można powiedzieć, że ta grupa nie jest zdefiniowana […] Owszem, nie wiemy, ile ta grupa liczy osób, ale jest to określony zbiór" – mówiła. – Nie może być tak, że jak ktoś obraża 3 czy 5 osób, to może odpowiadać, a jak większą liczbę osób, to nie – mówiła sędzia SA w Warszawie. – W tej sytuacji, skoro sąd nie rozpoznał istoty sprawy, to winien rozpoznać ją jeszcze raz – podkreśliła sędzia.

Słowa Kai Godek określiła wprost jako mowę nienawiści. – Jest to mowa nienawiści, która powoduje, mówiąc kolokwialnie, szczucie na innych ludzi - oceniła sędzia. Jak podkreśliła, zarówno w sprawie homoseksualizmu, jak i pedofilii należy oddać głos lekarzom – a ci zajęli stanowisko, że nie ma powiązania między tymi dwiema kwestiami.

Pełnomocnik Kai Godek twierdził, że w sprawie nie doszło do złamania żadnego przepisu. – W przypadku wypowiedzi o charakterze abstrakcyjnym nie możemy mówić o naruszeniu dóbr osobistych poszczególnych osób – przekonywał. Kuriozalnie dowodził, że "orientację homoseksualną ma ledwie kilka procent społeczeństwa", wobec czego jest "ona odstępstwem od normy, zbaczaniem z niej".

RadioZET.pl/PAP