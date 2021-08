Klementyna Wohl nie żyje. Wydawczyni TVP Kultura osierociła 7-letniego synka. 35-latka kilka miesięcy temu dowiedziała się, że choruje na rozległy nowotwór jamy brzusznej. W Polsce lekarze nie chcieli podjąć się operacji, dlatego pod koniec lipca w internecie ufundowano zbiórkę na leczenie dziennikarki w Heidelbergu.

Klementyna Wohl, dziennikarka TVP Kultura, zmarła w wieku 35 lat. "Rak przewrócił wszystko do góry nogami"

Klementyna Wohl w wiadomości do internautów opisała historię choroby, którą lekarze pierwotnie zdiagnozowali jako niestrawność. "Jestem mamą 7-letniego Jasia, dopiero co się zaręczyłam i planowałam wspólną przyszłość z mężczyznami mojego życia… Rak przewrócił wszystko do góry nogami. Lekarze twierdzą, że nie są w stanie mi już pomóc… Jednak nie poddaję się" - czytamy na portalu siepomaga.pl.

Rodzina i koledzy z pracy do końca wierzyli w wyleczenie przyjaciółki. Na stronie zbiórki dla Klementyny udało się zgromadzić prawie 365 tys. zł. Przed wyjazdem na leczenie do Niemiec 35-latka wzięła symboliczny ślub w szpitalu onkologicznym. Niestety, Klementyna Wohl zmarła w niedzielę. Smutną informację potwierdziła portalowi Plejada rodzina dziennikarki. Przyjaciele pożegnali "Klem" w mediach społecznościowych.

"Koleżanka, przyjaciółka, córka, żona, matka, wspaniała i mądra towarzyszka lambad i nocnych dyskusji. Rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, umawialiśmy się, że wpadnie do Julianowa, pójdziemy na spacer do Lasu Kabackiego. Nie pójdziemy. Nie będziemy razem się śmiali, chodzili po mieście, gotowali, nie spędzimy razem kolejnego szabatu, spotkania członków dawnego ZOOM-u czy wyjazdu. Żegnaj kochanie" - czytamy na Facebooku.

