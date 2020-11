Kościół w Polsce błyskawicznie traci wiernych. "Jesteśmy na zakręcie historii"

Kościół w Polsce traci wiernych. 35 proc. Polaków ma pozytywny stosunek do Kościoła, a 32 proc. negatywny; 31 proc. ocenia go jako neutralny - wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla poniedziałkowej "Rzeczpospolitej". Ponadto aż 47 proc. młodych ludzi ma do Kościoła stosunek negatywny.