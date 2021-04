Krzysztof Krawczyk zmarł nagle w poniedziałek 5 kwietnia 2021 roku. Wiadomość o śmierci legendy polskiej piosenki przekazał w poniedziałek na Facebooku jego przyjaciel i menadżer Andrzej Kosmala. Smutną informację potwierdziła także w rozmowie z mediami żona artysty, Ewa Krawczyk.

23 marca Krawczyk zamieścił na Facebooku komunikat, że trafił do szpitala. "Kochani! Niestety i mnie dopadł COVID. Jestem w szpitalu. Muszę podjąć walkę, jeszcze jedną w moim życiu walkę! Nie wiem jak będzie z moją Ewą, która jeszcze nie ma wyniku, ale jest na kwarantannie w domu" - napisał artysta. W Wielką Sobotę 3 kwietnia Krzysztof Krawczyk napisał na swoim Facebooku, że wrócił do domu ze szpitala. "Kochani! Jestem w domu! Do mojej sypialni wpadają 2 promyki słońca: wiosenny przez okno i Ewunia przez drzwi. Dziękuję za modlitwę i życzenia! Zdrowia wszystkim życzę, nie dajmy się wirusowi!".

Krzysztof Krawczyk nie żyje. Andrzej Kosmala w Radiu ZET: pogrzeb jeszcze w tym tygodniu

Andrzej Kosmala był gościem specjalnego programu w Radiu ZET, poświęconemu pamięci Krzysztofa Krawczyka. Kosmala zapowiedział, że pogrzeb artysty odbędzie się jeszcze w tym tygodniu, a dokładne szczegóły zostaną przedstawione w specjalnym oświadczeniu 7 kwietnia.

Jak dowiedziało się Radio ZET, uroczystości pogrzebowe mają odbyć się w sobotę 10 kwietnia i mają mieć charakter państwowy.

Krzysztof Krawczyk był jednym z najbardziej znanych polskich wokalistów. Urodził się 8 września 1946 r. w Katowicach. Zadebiutował w 1963 r. zespole Trubadurzy. Karierę solową rozpoczął dziesięć lat później. W latach 70. wylansował wiele przebojów, m.in. "Jak minął dzień", "Parostatek", "Pamiętam Ciebie z tamtych lat".

Od tamtego czasu występował w wielu krajach Europy i w USA. Nagrał dziesiątki płyt. W 2004 r. wraz z pozostałymi członkami zespołu Trubadurzy został odznaczony przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Złotym Krzyżem Zasługi.

RadioZET.pl