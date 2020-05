Koronawirus spowodował paraliż ruchu lotniczego na całym świecie. Powoli jednak poszczególne elementy gospodarki zaczynają być rozmrażane. Włochy już zapowiedziały otwarcie granic 3 maja. Tymczasem polskie linie lotnicze wznawiają wewnątrzkrajowe loty pasażerskie.

Od 1 czerwca Polskie Linie Lotnicze LOT wznawiają loty pasażerskie - na razie niektóre krajowe - poinformował w poniedziałek przewoźnik. Podróżni będą mogli polecieć m.in. z Warszawy do Gdańsk, Krakowa i Poznania.

Obserwując rozwój sytuacji na międzynarodowym rynku lotniczym, podjęliśmy decyzję o stopniowym przywracaniu połączeń pasażerskich, zawieszonych w połowie marca br. Nasz plan obejmuje kilka etapów rozłożonych w czasie najbliższych miesięcy i jest ściśle uzależniony od bieżącej sytuacji epidemicznej w Polsce oraz na świecie

- czytamy na stronie polskiego przewoźnika.

LOT wznawia loty pasażerskie wewnątrz kraju

Jak poinformowano, od 1 czerwca pasażerowie będą mogli skorzystać z połączeń krajowych realizowanych na osiem lotnisk. Będą to loty: do trzech razy dziennie na trasie Warszawa-Gdańsk, do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz raz dziennie z Krakowa do Gdańska.

Nowa siatka połączeń obejmuje około 30 lotów każdego dnia, w godzinach uwzględniających zarówno potrzeby klientów biznesowych, jak i ruch turystyczny

– dodano.

