Nowe obostrzenia mogą zostać wprowadzone w połowie grudnia, jeśli nie zaobserwujemy spadku zakażeń – zapowiedział na antenie Radia ZET minister zdrowia Adam Niedzielski. – Chodzi o bardziej "dolegliwe restrykcje", ale to jest czarny scenariusz działania – wyjaśnił.

Adam Niedzielski pytany w popołudniowym Gościu Radia ZET o możliwość wprowadzenia nowych obostrzeń w związku z rozwojem czwartej fali COVID-19, odpowiedział, że wszystko zależy od wydolności szpitali w Polsce. Przypomnijmy, że obecnie w szpitalach przebywa 17 358 pacjentów zakażonych koronawirusem, w tym 1526 chorych podłączonych jest do respiratorów.

– Jeśli do połowy grudnia nie zaobserwujemy spadku zakażeń, to będziemy musieli wprowadzić większą liczbę obostrzeń. Chodzi o bardziej "dolegliwe restrykcje", ale to jest czarny scenariusz działania – powiedział szef MZ w rozmowie z Joanną Komolką.

– Decyzje o wprowadzaniu obostrzeń podejmowane są przez premiera oraz przedstawicieli resortu zdrowia. Jednak obecnie sprawniej potrafimy zarządzać infrastrukturą szpitalną, a także mamy dużą liczbę zaszczepionych osób – dodał Niedzielski.

Kiedy szczyt czwartej fali?

Minister zdrowia mówiąc o prognozie rozwoju czwartej fali epidemii w Polsce stwierdził, że szczyt zakażeń nastąpi w tym tygodniu lub za tydzień. – Później mamy znaki zapytania, co może być dalej – powiedział szef MZ.

– Jeśli porównamy poprzednie fale pandemii, to obecnie mamy znacznie mniej hospitalizacji. Dzięki temu możemy liberalizować obostrzenia. W szpitalach mamy głównie osoby niezaszczepione, a zgony zaszczepionych to głównie osoby, które przyjęły je dawno – wyjaśnił Niedzielski.

– Moim zdaniem, głównym instrumentem walki z pandemią nie są restrykcje, bo ludzie są nimi zmęczeni – tylko szczepienia. W Polsce skłonność do szczepień jest zdecydowanie niższa niż w innych krajach europejskich. Chodzi tutaj również o grypę – dodał popołudniowy Gość Radia ZET. Cała rozmowa Joanny Komolki z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim jest dostępna na radiozet.pl.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek (22 listopada) o 12 334 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 8 osób z COVID -19. Dokładnie rok temu wykryto 18 467 nowych przypadków, tydzień temu – 9512. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce ponad 20,2 mln osób.

