Pociągi kolejnym celem eskalacji na granicy? Mocne słowa maszynistów

Maszyniści apelują o wstrzymanie połączeń kolejowych z Białorusią. W piśmie do władz spółek PKP i PKP Cargo wskazali na zagrożenie ze strony migrantów i białoruskich służb. Do tej pory rząd w Warszawie nie zdecydował się na zamknięciu ruchu kolejowego z Białorusią.

Granica polsko-białoruska od początku listopada jest miejscem eskalacji kryzysu migracyjnego. Straż Graniczna zdecydowała 9 listopada o zamknięciu przejścia Kuźnica-Bruzgi. To w jego rejonie tysiące migrantów, przy asekuracji białoruskich służb, kilkakrotnie próbowało przekroczyć granicę z Polską i sforsować ogrodzenia.

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce skierował do władz spółek kolejowych pismo w sprawie napiętej sytuacji na granicy. Napisano w nim, że zgodnie z informacjami od związkowców z oddziału w Białymstoku, pociągi na stronę białoruską są obecnie prowadzone przez tereny zajmowane przez migrantów, a także wrogo nastawionych do Polski funkcjonariuszy granicznych i wojska białoruskiego, co według kolejarzy, stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników drużyn trakcyjnych.

Kolejarze zabrali głos ws. kryzysu na granicy. Mocne stanowisko maszynistów

W piśmie wskazano też na groźbę wypadku kolejowego, który może zostać spowodowany przez "uchodźców zachowujących się irracjonalnie i podejmującymi próby przejazdu takimi pociągami". Dodano, że przebywający w lesie obok torów migranci podejmują bardzo ostre działania wymierzone w stronę "Polskich Służb Granicznych, Policji, Wojska, a także kolejarzy pracowników PKP Cargo".

"W obecnie napiętej sytuacji na granicy z Białorusią realizacja przewozów kolejowych przez przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej, ale także na innych przejściach granicznych z Białorusią grozi potencjalną prowokacją poprzez wykorzystanie wagonów pociągów wjeżdżających od strony Białorusi do Polski do nielegalnego przewozu dużych grup emigrantów lub nawet wojsk białoruskich" - piszą związkowcy.

Do końca listopada obowiązuje w strefie przygranicznej po stronie polskiej stan wyjątkowy. Rząd zapowiedział, że bierze pod uwagę zamknięcie pozostałych przejść granicznych z Białorusią, jeśli dojdzie do eskalacji kryzysu migracyjnego.

RadioZET.pl/PAP - Łukasz Pawłowski