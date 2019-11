Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

O sprawie poinformował jako pierwszy lokalny serwis hej.mielec.pl, powołując się na komentarz czytelnika. Jest on przekonany, że rajcy polewali sobie coś mocniejszego niż woda. „Spożywano alkohol” – przekazał serwisowi hej.mielec.pl.

Poza sołtyską Borowa napój pili sołtysi miejscowości Gliny Małe, Gliny Wielkie, Pławo i Wola Pławska. Sołtyska, która na nagraniu polewa „spod stołu”, zarzeka się, że był to sok z pigwy, a plotki o alkoholu służą jedynie oczernieniu rady.

Zachowanie sołtysów skomentował przewodniczący rady, Mieczysław Wiącek. Na łamach hej.mielec.pl stwierdził, że był to „głupi żart", który polegał na rozlewaniu cieczy z popularnej małpki.

Głupi żart, który urządziło sobie pięciu sołtysów wywołał dużo emocji i falę dyskusji na ten temat. Nie ma żadnych dowodów na to, że cokolwiek było spożywane. Literatki były u radnych i sołtysów napełnione wodą. Trudno dopatrywać się tu czegoś złego

Sprawę skomentowała winna całego "zamieszania". Sołtyska Borowa Urszula Jędrzejowska zapewnia, że nie był to alkohol.

To świństwo. Ktoś mści się na nas, bo nie udało mu się zostać radnym. Zawsze na sesję przynoszę swój sok, bo nie lubię pić samej wody mineralnej. Na nagraniu widać sok z pigwy domowej roboty, który wlałam do butelki po alkoholu. Nie chciałam stawiać jej na stole, dlatego wygląda to tak, że się kryję

sołtyska Borowa, dla rzeszowskiej "Wyborczej"