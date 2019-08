Upalnie i słonecznie, miejscami zagrzmi. Pogoda w sobotę

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Chmury mogą pojawić się nad regionem Podkarpacia i Małopolski. Uwaga, sympatycy górskich szlaków – w Tatrach należy spodziewać się burz. Zagrzmi na Podhalu, w Orawie i w Spiszu. W miejscach tych, prognozowane są również opady – od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy.

W pozostałej części Polski pogoda raczej dopisze. Najniższa temperatura wyniesie ok. 22-25 na Suwalszczyźnie. Termometry maksymalnie wskażą 30 stopni Celsjusza – na Dolnym Śląsku.

W większość kraju, wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 50 procent. W południowej części Polski będzie upalnie, na północy – gorąco. Biomet zapowiada się korzystnie dla całego kraju.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, nad Europą dominuje wyż z głównym centrum nad Litwą, jedynie północno-zachodnia Rosja oraz częściowo Skandynawia i Wyspy Brytyjskie znajdują się pod wpływem układów niskiego ciśnienia i związanych z nimi frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu wyżu znad Litwy, pozostajemy w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie powoli spadać.

W sobotę w kraju zachmurzenie małe, tylko na południu umiarkowane i tam przelotne opady deszczu oraz na krańcach południowych i południowo-zachodnich burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 23 st. nad morzem do 29-30 st. miejscami na południowym zachodzie, na Podhalu 22 st. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i południowym zachodzie okresami duże i tam zanikające przelotne opady deszczu oraz burze. Nad ranem lokalnie w kotlinach górskich Karpat mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 9 st. miejscami na Podlasiu, 13 st., 16 st. na przeważającym obszarze, do 17 st. na południowym zachodzie i miejscami na wybrzeżu. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

Pogoda w stolicy

W sobotę w Warszawie zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 26 st. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, wschodni. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 14 st. Wiatr słaby, wschodni.

RadioZET.pl/TVN Meteo/IMGW/PAP