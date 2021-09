Powrót do szkół. Dziś pierwszy ważny termin dla rodziców części uczniów

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczął się 1 września. Powrót uczniów do szkół to również początek akcji szczepienia uczniów od 12. roku życia. Wychowawcy rozpoczęli zbieranie deklaracji od rodziców.

Powrót do szkół po wakacjach nie przebiega bez zakłóceń. Już w pierwszym tygodniu nauki w trybie stacjonarnym w szkole w Radomiu potwierdzono zakażenie koronawirusem u jednego z pracowników placówki. Blisko 900 uczniów skierowano na naukę zdalną.

Powrót do szkół. Dziś pierwszy ważny termin dla rodziców

Początek nowego roku szkolnego 2021/2022 to również etap zachęcania uczniów i ich rodziców do szczepień przeciw Covid-19. W tym czasie dyrektorzy organizują spotkania informacyjne z rodzicami na temat szczepień dzieci, które ukończyły 12 lat.

W poniedziałek (6 września) wychowawcy rozpoczęli zbieranie deklaracji rodziców o chęci zaszczepienia dziecka w ramach akcji organizowanej w szkole albo w wyznaczonym punkcie szczepień. W trzecim tygodniu szkoły odbędzie się akcja szczepień.

Szczepienia uczniów od 12. roku życia

Do zaszczepienia przeciwko Covid-19 osoby nieletniej wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica na świadczenie profilaktyczne (przeprowadzenie szczepienia), złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem. Dotyczy to zarówno szczepień prowadzonych w populacyjnych punktach szczepień, jak i szkołach.

W przypadku szczepienia w punkcie populacyjnym młodzieży w wieku 16-17 lat nie jest konieczna obecność rodzica, w przypadku młodszych dzieci w wieku 12-15 lat obecność jest wymagana. Podczas szczepienia w szkole - jak podaje resort edukacji i nauki - rodzic nie musi być obecny podczas jego wykonywania.

- Będziemy promować szczepienia, będziemy zachęcać do szczepień. Będziemy informować, jakie są korzystne efekty szczepień, że można się zabezpieczyć przed ciężką chorobą i przed śmiercią, ale nie będziemy zmuszać. To jest dobra wola rodziców. I nie będziemy też dzielić dzieci na zaszczepione i niezaszczepione, bo to byłoby wyciąganie odpowiedzialności od dzieci za decyzje rodziców - mówił przed 1 września minister Przemysław Czarnek.

